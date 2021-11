Ballon d'Or : déjà Golden Boy, Pedri remporte le Trophée Kopa

Chaque année, le Trophée Kopa, décerné par France Football, vient récompenser le plus grand espoir du football mondial, âgé de moins de 21 ans.. Deux ans après Matthijs de Ligt, c'est le talentueux Pedri qui a cette fois été récompensé. Une récompense logique pour l'Espagnol âgé de seulement 18 ans évoluant au FC Barcelone.

Révélation de la saison dernière, celui qui est annoncé comme le successeur de son entraîneur Xavi Hernandez s'est fait une place de choix en club comme en sélection. Impressionnant avec le FC Barcelone malgré les difficultés des Catalans, il avait vécu un été mouvementé, disputant successivement l'Euro 2020 puis les Jeux Olympiques.

Le Barcelonais succède à de Ligt et Mbappé

Rivalisant avec les meilleurs joueurs du monde chaque week-end, Pedri a tout d'un futur grand et c'est tout naturellement qu'il succède à Matthijs de Ligt (2019) et Kylian Mbappé (2018) au palmarès du Trophée Kopa, récompense créée en 2018. Pour rappel, aucun gagnant n'avait été désigné en 2020, le football ayant lui aussi été durement impacté par la pandémie de Covid-19. Ce lundi soir, l'Espagnol a devancé Jude Bellingham (Dortmund / Angleterre), Mason Greenwood (Manchester United / Angleterre), Jamal Musiala (Bayern Munich / Allemagne) et Nuno Mendes (PSG / Portugal)

Il y a seulement quelques semaines, Pedri avait déjà été élu Golden Boy 2021 par le journal italien Tuttosport, preuve que sa domination dans sa catégorie d'âge ne souffre d'aucune contestation possible. Actuellement blessé, le jeune espagnol termine donc l'année en beauté, lui qui a aussi terminé à la 24e place du classement du Ballon d'Or cette année.