Ballon d'Or, cette star qui ne digère pas son classement

Raphinha, notamment, a été sensationnel depuis le début de la saison dernière.

Sur l'ensemble de la saison 2024-2025, Raphinha a inscrit 34 buts et délivré 22 passes décisives. Malgré une saison 2025-2026 difficile en raison de blessures, il est très satisfait de sa progression, comme il l'a confié à GQ Hype (via COPE).

« Ce qui rend cette période si unique, c'est la combinaison de ma progression technique, de mon expérience accumulée et de mon équilibre mental. Aujourd'hui, je me sens capable de jouer avec plus de liberté, de mieux lire le jeu et de gérer la pression avec plus de maturité. »

Réaction de Raphinha au Ballon d'Or 2025

Malgré des statistiques impressionnantes, Raphinha n'a terminé que 5e du Ballon d'Or, une déception personnelle qu'il a reconnue.

« Quand on se donne à fond, qu'on travaille tous les jours et qu'on a le sentiment d'avoir réalisé une saison exceptionnelle, on s'attend naturellement à être parmi les meilleurs. Terminer cinquième était un honneur, bien sûr, mais mes ambitions étaient plus élevées. »

Lamine Yamal était le joueur du FC Barcelone le mieux classé au Ballon d'Or 2025 (2e), ce qui a quelque peu éclipsé Raphinha. Cependant, l'ailier brésilien a tenu à préciser qu'il n'y a aucune tension ni rivalité entre eux.

« Cette rivalité n'existe tout simplement pas… Ce qui existe réellement entre nous, c'est une volonté commune de donner le meilleur de nous-mêmes, de nous pousser mutuellement et d'aider l'équipe. Lamine est comme un membre de la famille. »

Raphinha : Je veux prendre ma retraite au FC Barcelone

Raphinha a également clairement indiqué son souhait de terminer sa carrière au FC Barcelone, tout en reconnaissant que cela ne se réalisera peut-être pas.

« J’adorerais prendre ma retraite au Barça et laisser mon empreinte sur le club. Je sais aussi que le football est imprévisible, alors j’essaie de vivre au présent et de donner le meilleur de moi-même chaque jour sous ce maillot. »