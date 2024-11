Ballon d’Or 2024 : Qui a fait fuiter l’information avant la cérémonie ?

Un peu plus de deux semaines après la cérémonie du Ballon d’Or 2024, on en sait un peu plus sur comment l’info a fuité avant la cérémonie.

Alors que France Football avait indiqué ni le vainqueur ni personne d’autre ne devraient avoir connaissance du lauréat avant la cérémonie officielle du Ballon d’Or 2024, l’information a fuité avant l’heure. Quelques semaines après la 68e cérémonie, qui a couronné Rodri, des révélations sont faites sur la fuite de l’information. Comment Vini a appris la nouvelle ? Contrairement aux années antérieures, la cérémonie du Ballon d’Or 2024 a connu une légère modification. En effet, France Football, média organisateur de la cérémonie disait garder l’anonymat sur le vainqueur du prix jusqu’à la découverte par le grand public ainsi que le vainqueur lors de la cérémonie officielle. Malheureusement, le nom du vainqueur a fuité avant l’heure. Dans l’après-midi du lundi 28 octobre dernier, le Real Madrid avait, de façon inattendue, annulé son voyage sur Paris pour la cérémonie. Alors que Vinicius était considéré comme le grand vainqueur du prix, la Maison Blanche a appris que ce ne sera pas le Brésilien, qui sera couronné. Ce qui a été confirmé dans la soirée avec le sacre de Rodri. Getty Deux semaines après, la vérité aurait éclaté. A en croire les informations rapportées par Relevo, ce mardi, c’est bien sûr un journaliste de France Football, qui avait vendu la mèche. Ce dernier aurait appelé un joueur du Real Madrid pour lui faire part de la nouvelle selon laquelle c’était le joueur de Manchester City, qui sera le vainqueur dans la soirée. Ayant reçu l’info, ce joueur aura informé ses dirigeants au plus haut, qui ont contacté quelques sources sûres qui leur avaient confirmé la nouvelle. Pour ce faire, le Real a pris la décision de boycotter. Plusieurs Merengue étaient même déjà en voitures pour rejoindre le jet privé afin de voyager pour Paris. Mais sur décision de Florentino Pérez, les voitures ont fait demi-tour pour les déposer chez eux en signe de contestation. L'article continue ci-dessous Le Real Madrid avait alors envoyé une délégation composée de dirigeants dans la maison de Vinicius Junior, qui s’apprêtait déjà, pour lui faire part de la mauvaise nouvelle. Le joueur était attristé, mais le mal était fait.