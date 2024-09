Ballon d’Or 2024, Cristiano Ronaldo dévoile ses favoris

C. Ronaldo

Quintuple vainqueur du Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo désigne ses favoris pour le prochain titre.

Les nominés pour le Ballon d’Or 2024 sont connus du grand public depuis le 4 septembre dernier après que la rédaction de France Football a dévoilé les noms des 30 prétendants. Cinq fois vainqueur dudit titre derrière Lionel Messi, qui l’a remporté à huit reprises, Cristiano Ronaldo dévoile ses favoris pour l’édition 2024.

Ronaldo encense le Real Madrid

Après neuf ans au Real Madrid, notamment entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo était parti pour signer à la Juventus Turin. Même s’il a quitté l’Europe en jouant désormais sous les couleurs d’Al-Nassr FC en Arabie Saoudite, le meilleur buteur de l’histoire des Madrilène porte la Maison Blanche dans son cœur. Dans une interview accordée à Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube, le Portugais a déclaré que le club champion d’Espagne reste le meilleur au monde.

« Madrid est le genre d'équipe qui n'abandonne pas sous la pression. Les gens disent qu'ils ont de la chance en Ligue des Champions, mais ce n'est pas de la chance, c'est du cerveau. Ils sont préparés pour ces moments. Le Bernabéu a cette aura différente. L’énergie est différente quand les grosses équipes s’y rendent. Ils marquent un but, mais la pression prend le dessus. Le Real Madrid est le meilleur club de l'histoire du football. Maintenant, si vous dites que Madrid va être meilleur ou pas, nous ne le savons pas. Mbappé est là maintenant, je pense que Madrid va continuer à être fort, mais je ne sais pas s'il sera meilleur que l'année dernière. Dieu seul le sait. Ils ont des joueurs et une équipe fantastiques. Je pense qu'ils seront parmi les meilleurs au monde », a déclaré l’ancien de Manchester United.

Les favoris du Ballon d’Or, selon CR7

L’attaquant de 39 ans revient sur son passage au Real Madrid. « J'ai gagné beaucoup de trophées avec Madrid, j'ai tout gagné. Ce fut un plaisir de jouer pour le Real Madrid pendant 9 saisons et de remporter 4 Ligues des Champions. J'adore le Real Madrid. Quand je suis arrivé, j’étais le joueur le plus cher de l’histoire. C'était de la pression, mais j'avais confiance en moi. Si je gagnais le Ballon d'Or en Premier League, je savais que je réussirais parce que je crois en mon talent. C'était difficile, c'est un autre pays, je n'avais que 24 ans, mais j'étais très positif. Il était clair qu’il marquerait l’histoire. C’était un défi et j’aime prouver aux gens qu’ils avaient tort. J'étais très heureux à Madrid », a-t-il ajouté, avant de désigner ses favoris pour le prochain Ballon d’Or.

« Mbappé peut être le prochain Ballon d'Or. Lui, Haaland, Bellingham aussi », souligne Mbappé. Alors que Ferdinand lui rappelle Vinicius Junior, c’est là que Ronaldo ajoute « et aussi Lamine Yamal ».