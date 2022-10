Ballon d'Or 2022 : Thibaut Courtois a le seum

Vainqueur du Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, Thibaut Courtois a terminé septième du Ballon d'Or 2022.

Grand artisan avec Karim Benzema du succès du Real Madrid en Ligue des champions et en Liga grâce à ses multiples arrêts, Thibaut Courtois a été récompensé pour sa belle saison. L'international belge a remporté le trophée Yachine 2022, qui récompense le meilleur gardien de but du monde, succédant à Gianluigi Donnarumma.

"Ton équipe gagne grâce à tes exploits et tu finis septième..."

La saison dernière, Thibaut Courtois a gardé 22 buts inviolés toutes compétitions confondues et n'a encaissé que 46 buts sur toute la saison, ce qui a permis à Madrid de remporter la Liga et la Ligue des champions. Cependant, alors qu'il faisait partie des outsiders derrière Karim Benzema et Sadio Mané, Thibaut Courtois a terminé seulement à la septième place du classement final du Ballon d'Or, quand certains le voyaient terminer à la troisième place derrière son coéquipier Karim Benzema vainqueur, et Sadio Mané.

Et forcément, Thibaut Courtois, réputé pour son franc parlé, n'a pas manqué cette occasion en or de remettre en cause le système de votation du Ballon d'Or qui au fil des années n'a jamais favorisé le moindre gardien. "Tu gagnes la Liga et tu gagnes la Ligue des champions, ton équipe gagne grâce à tes exploits... et tu ne finis que septième", a déclaré Thibaut Courtois au média espagnol Teledeporte.

"Impossible de gagner le Ballon d'Or pour un gardien"

"La vérité, c'est que je considère cela comme impossible de le gagner pour un gardien. Dans le top 10, il n'y avait même pas un seul défenseur. Au moins, cette année, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien de but", a ajouté l'international belge. Courtois a remporté le trophée Yachine après avoir surmonté la concurrence d'Alisson, Ederson, Edouard Mendy et Manuel Neuer.

Il a fait une sortie mémorable en finale de la Ligue des champions où il a été impérial et a empêché Liverpool de trouver le chemin des filets à plusieurs reprises. Lev Yachine reste le seul gardien de but à ce jour à avoir remporté le Ballon d'Or en 1963. Il a également été nommé à titre posthume dans la Dream Team du Ballon d'Or en 2020.

Ni Dino Zoff, vainqueur de la Coupe du monde en 1982, ni Gianluigi Buffon, vainqueur de la Coupe du monde en 2006, n'ont réussi à remporter le Ballon d'Or, les deux hommes ayant réussi au mieux à terminer à la deuxième place du classement en 1973 pour le premier et en 2006 pour le second. Thibaut Courtois a manqué le match du Real Madrid contre le FC Barcelone dimanche en raison d'une blessure et il espère revenir dans la cage madrilène lorsque les Merengue affronteront Elche mercredi en Liga.