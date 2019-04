Ballack : "Mourinho apporterait du glamour au Bayern Munich"

L'ancien international allemand estime que l'ancien entraîneur de Manchester United serait une bonne recrue pour l'équipe allemande.

L'avenir de José Mourinho fait beaucoup parler dans le monde du football. Après avoir ouvert la porte à une aventure en , le Portugais est de plus en plus lié à l' où le fait office de favori pour l'accueillir, et ce malgré la présence de Niko Kovac sur son banc. Michael Ballack connaît bien José Mourinho, mais aussi le Bayern, son ancien club, et a forcément été interrogé sur l'intérêt d'un mariage entre les deux. Dans une interview accordée à Bild, l'ancien international allemand a demandé du respect envers l'entraîneur actuel, mais a admis qu'une éventuelle arrivée de José Mourinho au Bayern Munich aurait du bon dans plusieurs domaines.

"Pour le moment, Niko Kovac est l'entraîneur principal et cela devrait être respecté. Il fait du bon travail. Mais on ne peut nier qu'à l'avenir, la nomination de José Mourinho apporterait un certain prestige au club et à la . C’est ce qui s’est passé avec Pep Guardiola. Sa nomination a donné un coup de fouet à la ligue, même s’il n’a pas remporté la à la fin avec le Bayern", a indiqué Michael Ballack.

"Plus facile d'avoir des stars avec Mourinho"

"Pep Guardiola a introduit un certain style de jeu, il est un entraîneur exceptionnel. De plus, le profil international de chaque club est bien plus élevé lorsque vous obtenez Pep Guardiola ou José Mourinho. Avec un entraîneur comme José Mourinho, il est probablement plus facile pour un club de faire signer des stars", a ajouté l'Allemand ayant évolué sous les ordres de José Mourinho durant son passage à .

Michael Ballack conseille le Bayern Munich de recruter davantage de stars : "Pour le moment, la n'a pas le même attrait pour les joueurs de niveau international que la . Mais le Bayern Munich serait bien avisé d'avoir des joueurs de classe mondiale dans son équipe. José Mourinho a parlé avec enthousiasme du club. Et au Bayern, les meilleurs entraîneurs étrangers ont toujours eu du succès: Giovanni Trapattoni, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti".

Après un début de saison compliqué pour le premier exercice de Niko Kovac sur le banc, le Bayern Munich a redressé la barre. Les Bavarois sont en tête de la Bundesliga devant le . En revanche, le champion d'Allemagne en titre a déçu sur la scène européenne avec une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si Niko Kovac est, pour le moment, bien installé sur son banc, s'il était écarté par ses dirigeants, nul doute que José Mourinho serait une option à prendre en compte.