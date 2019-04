José Mourinho : "J'admire le travail de Dortmund"

L'entraîneur portugais a évoqué sa relation avec Hans-Joachim Watzke et il espère que Niko Kovac conservera son poste au Bayern Munich.

Sans club depuis son départ de en décembre dernier, José Mourinho va beaucoup faire parler de lui dans les prochaines semaines. Son nom est associé à la moindre rumeur et chaque phrase de l'entraîneur portugais est scrutée et analysée avec attention afin d'y trouver le moindre indice concernant son futur. La dernière tendance serait donc à une arrivée de José Mourinho en puisqu'il a déclaré sa flamme à ce championnat.

Dans une interview accordée à Sport Bild, José Mourinho a reconnu son admiration pour le et a évoqué ses relations avec Hans-Joachim Watzke : "J'admire le travail du Borussia Dortmund. M. Watzke m'a fait suffisamment confiance pour me demander mon avis sur un joueur et un entraîneur que je connais bien, j'ai été honnête, lui ait attribué la meilleure note possible. Depuis lors nous avons maintenu le respect l'un pour l'autre".

"Le Bayern a l'expérience"

L'entraîneur portugais souhaite le meilleur à Niko Kovac, et ce même si certains médias lui prédisent une possible arrivée au : "Honnêtement, je vous assure que j'espère que Niko Kovac gardera son poste d'entraîneur car il a travaillé très fort pour atteindre ce niveau. Il est difficile de croire que le Bayern Munich ne remportera pas le titre maintenant. Cela ne sera pas facile, car le Bayern a l'expérience nécessaire pour contrôler son destin".

José Mourinho est fan du championnat allemand pour plusieurs raisons : "La est une compétition passionnante à suivre, en particulier avec les équipes au milieu du classement. Elles s'améliorent constamment et créent de ce fait une compétition de niveau. Les stades pleins, la bonne organisation, les bonnes approches tactiques de nombreuses équipes - je pense que le la Bundesliga est vraiment intéressante".

José Mourinho a récemment déclaré vouloir remporter un cinquième championnat différent ouvrant donc la porte à la et aussi à la Bundesliga, les deux championnats "majeurs" qu'il n'a pas remporté et dans lesquels il n'a jamais encore entraîné. Forcément, le Portugais est annoncé un peu partout en Europe, grâce à sa réputation notamment, et sa destination, si tenté qu'il y en est une, ne sera probablement pas connue avant la fin de saison actuelle.