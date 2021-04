Bale ne regrette pas Mourinho

Gareth Bale a envoyé un message à l'ancien boss de Tottenham, José Mourinho, après la victoire 2-1 de mercredi sur Southampton.

Bale a suggéré qu'il aurait dû mettre davantage l'accent sur l'attaque. Mourinho a été limogé par les Spurs lundi alors que les espoirs de Ligue des champions des Spurs s'estompaient et a été remplacé jusqu'à la fin de la saison par Ryan Mason.

Un entraîneur jeune et la victoire au bout pour les Spurs

Dans le contexte de la controverse de la Super League européenne, qui a également affecté les Spurs, le licenciement de Mourinho a été effectivement éclipsé. Mason a pris un départ gagnant. Mais avec l'effondrement de la compétition controversée mardi, l'attention était revenue sur le football et Mason - qui est devenu le plus jeune entraîneur de la Premier League de l'histoire (29 ans, 312 jours) - a commencé par une victoire.

Ce n'était peut-être pas un classique, avec un penalty tardif de Son Heung-min garantissant les points, mais la victoire a ramené les Spurs à deux points des quatre premiers. Bale était prêt à donner un avis sur ce que les Spurs devaient améliorer après le licenciement de Mourinho, confirmant les informations selon lesquelles les joueurs avaient été frustrés par les tactiques négatives du Portugais. "Peut-être qu'il fallait juste être un peu plus à l'avant", a déclaré Bale à Sky Sports.

«Nous voulons attaquer. Nous sommes une grande équipe, nous avons de grands joueurs et nous devons attaquer davantage et rester plus haut sur le terrain et je pense que nous l'avons fait aujourd'hui."

Le jeu des Spurs en première période contre les Saints laissait à désirer, mais ils se sont améliorés en deuxième période. Bale a mis son ce lent sur le compte du bouleversement par rapport au départ du Special One plutôt qu'à la distraction causée par la Super League.

"Nous en tant que joueurs, tout ce sur quoi nous nous sommes concentrés, c'est d'essayer d'aider le nouveau manager de s'installer, l'affaire [la Super League] est close en ce qui me concerne", a-t-il ajouté. "Cela ne se produit pas, donc tout va bien. Nous pouvons continuer comme d'habitude."