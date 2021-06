Bale gonflé à bloc avant l'Euro

L'ailier gallois a évoqué la compétition continentale qu'il a hâte d'entamer.

Gareth Bale s'est adressé à la presse avant le match d'ouverture du groupe A du Pays de Galles contre la Suisse à Bakou, l'attaquant du Real Madrid affirmant qu'il est en forme et espère que son équipe pourra se démarquer au Championnat d'Europe comme elle l'a fait lors du dernier tournoi en 2016 quand ils ont atteint les demi-finales.

Bale se dit prêt pour l'Euro

«Nous sommes vraiment excités à l'idée de jouer notre premier match, nous nous sommes bien préparés. Nous savons que nous avons un groupe difficile mais nous avons toujours la même mentalité. Notre force est que nous jouons toujours bien contre des équipes difficiles », a déclaré Bale en conférence de presse.

« Nous savons que nous avons des adversaires très difficiles. La Suisse est dans le top 10 du classement de la FIFA, la Turquie est de plus en plus forte et l'Italie est toujours en tête en raison de son histoire.

Bale a disputé 11 matchs avec le Pays de Galles sans trouver le fond des filets adverses, mais pense que l'unité de l'équipe sera la clé de leurs chances de progresser.

« Nous avons joué de différentes manières lors des éliminatoires et de la Ligue des Nations. Nous devons jouer notre jeu et ne pas nous soucier des autres. Je veux marquer, bien sûr, mais j'ai eu six ou sept passes décisives."

"Je ne suis pas inquiet de ne pas avoir marqué. Si je donne des passes décisives et crée des occasions, je ne suis pas préoccupé. Je me sens bien, frais, je marquais des buts à la fin de la saison en Premier League et je me suis amélioré à chaque match".