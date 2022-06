Bale évoque son rêve au Real Madrid

Après une carrière assez illustre au Real Madrid, Gareth Bale a finalement vu son contrat expirer avec les géants espagnols et il a fait des adieux émouvants au club et à ses supporters.

Alors que les relations entre les deux parties se sont quelque peu tendues ces dernières années, Bale a soulevé cinq trophées de la Ligue des champions pendant son séjour dans la capitale espagnole, après l'avoir rejoint en 2013.

Sur ses pages de médias sociaux, Bale a publié une lettre de remerciement au club, ainsi qu'un message d'adieu après que son temps au club ait pris fin après la finale de la Ligue des champions à Paris.

"J'écris ce message pour dire merci à tous mes coéquipiers, passés et présents, mes managers, le personnel de backroom et aux fans qui m'ont soutenu", a écrit Bale.

"Je suis arrivé ici il y a neuf ans en tant que jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le kit blanc immaculé, porter l'écusson sur ma poitrine, jouer au Santiago Bernabeu, gagner des titres et faire partie de ce pour quoi il est si célèbre, gagner la Ligue des champions.

"Je peux maintenant regarder en arrière, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu une réalité et bien plus encore.

"Faire partie de l'histoire de ce club et réaliser ce que nous avons accompli lorsque j'étais joueur du Real Madrid a été une expérience incroyable que je n'oublierai jamais.

"Je tiens également à remercier le président Florentino Perez, Jose Angel Sanchez et le conseil d'administration pour m'avoir donné l'opportunité de jouer pour ce club.