"Bale a été piégé par Zidane et le Real Madrid"

David Bentley, l'ancien joueur de Tottenham, est attristé par ce qu'endure son ancien coéquipier Gareth Bale depuis plusieurs années.

Gareth Bale «s'est fait piéger» par Zinedine Zidane et le , affirme David Bentley, l'ex-international anglais qui a cotoyé le Gallois chez les Spurs. Pour lui, le talentueux gaucher peut «tout faire» et mérite donc un plus grand respect.

Après un transfert à gros coup de millions en 2013, Bale avait réalisé une entame parfaite chez les Merengue, en signant des buts décisifs lors des triomphes en Copa del Rey et en . Bale a conquis un titre de et trois autres couronnes européennes depuis lors, tout en dépassant le cap des 100 buts pour les Blancos. Mais, son aventure à Santiago Bernabeu est devenue petit à petit un véritable cauchemar.

Les problèmes physiques ne l'ont jamais vraiment épargné et le joueur de 30 ans est devenu une cible facile pour une partie de fans exigeante et qui n'a jamais peur de faire des boucs émissaires des joueurs qu'elle suspecte de sous-performer. Le patron de Madrid, Zidane, semble également avoir adhéré à cette façon de penser, le Français ayant souvent omis Bale dans son onze de départ, voire même dans son groupe.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cette situation a donné lieu à des rumeurs de transfert inévitables, mais Bentley pense qu'un homme qu'il a vu effectuer une ascension fulgurante à est injustement traité par ceux qui rechignent à reconnaître sa vraie valeur. L'ancien ailier des Spurs a déclaré à 888sport: "Gareth Bale. Il pouvait tout faire. A l'époque, nous étions nombreux à être de jeunes footballeurs talentueux. Nous avions des qualités. Ce n'est que lorsque je regarde en arrière que je vois que nous étions une très bonne équipe de football. Nous n’avons rien gagné mais nous aurions dû le faire avec [Luka] Modric et [Rafael] van der Vaart et [Jermain] Defoe, mais Gareth Bale pouvait tout faire."

"Ses tacles étaient meilleurs, a poursuivi l'ex-international anglais. Ses coups francs étaient meilleurs. Il pouvait tirer plus loin que n'importe qui d'autre et courir plus vite et plus fort. Il pouvait sauter et se relever pour une tête. Totalement polyvalent. Je ne peux tout simplement pas croire ce qui lui arrive au Real Madrid. Je pense que Zidane n'est pas content que Gareth ait marqué un meilleur but que lui. Cela ressemble à une chose personnelle".

Bentley a conclu en indiquant que son ex-coéquipier est victime de son caractère réservé : "Le truc, c'est que Bale n'est pas arrogant. Il est calme. Il mangera son dîner et ne dira pas grand-chose, alors peut-être qu'ils penseront qu'il est arrogant et qu'il veut juste jouer au golf et ne pas socialiser, mais il veut juste continuer ce qu'il fait. Cela m'énerve parce que je l'ai toujours suivi. Je le regarde toujours au Real Madrid pour voir comment il va. C'est un adorable garçon, enfin c'est un homme maintenant, et il a si bien mené son parcours. Il a tellement de succès, mais il s'est fait piéger."