Baldé enflamme les supporters du Barça : « Adeyemi est une fusée » et voici mon idole

Alors que les supporters du Barça guettent les premiers contours de la nouvelle équipe en vue de la saison à venir, le jeune talent Alejandro Balde a tenu des propos forts qui ont redonné confiance et espoir aux fans blaugranas, affirmant que la nouvelle recrue de l'équipe constituera un véritable tournant.

Le latéral gauche espagnol, âgé de 22 ans, qui suit actuellement un programme d'entraînement spécifique à l'écart du groupe dans le cadre de la préparation, était l'invité de la chaîne YouTube officielle du Barça lors d'une séance de questions-réponses sans détour, au cours de laquelle il n'a pas hésité à exprimer sa grande admiration pour le nouveau venu Karim Adeyemi.

Balde a déclaré avec une assurance remarquable : « Il n'y a pas longtemps qu'il nous a rejoints, mais j'ai beaucoup discuté avec lui durant cette courte période. Je pense que nous avons noué une bonne relation, il paraît quelqu'un de calme, il nous sera très utile durant la saison, et je suis certain qu'il le sera. Il est très rapide, je le connais depuis un moment, et j'ai été impressionné par sa vitesse. »

Les propos de Balde ne se sont pas limités à faire l'éloge de son nouveau coéquipier, il a également dévoilé ses ambitions personnelles pour la nouvelle saison en déclarant : « Sur le plan individuel, je veux continuer à progresser et à apprendre. Je suis un jeune joueur et j'ai une grande marge de progression. »

Et Balde de poursuivre : « Ce sont là mes principaux objectifs. Sur le plan collectif, je veux poursuivre cette trajectoire que nous suivons, et même l'améliorer, et si nous remportons davantage de titres, ce sera bien mieux. »

Le latéral étincelant a évoqué l'ambiance au sein du vestiaire du Barça, saluant le Brésilien Raphinha et sa capacité à mettre à l'aise les jeunes joueurs, avant de dévoiler son cercle d'amis proches en déclarant : « Mes amis les plus proches dans le vestiaire sont Casadó, Lamine, Héctor, Gavi, Ronald et Araújo. Je ne veux oublier personne. »

Interrogé sur le plus beau match de sa carrière, Balde n'a pas hésité à choisir un Clásico inoubliable, précisant : « Le Clásico avec Xavi, quand Kessié a marqué. Nous avons gagné à la dernière minute, et j'ai réussi à offrir le but à Kessié. » Il a également choisi son but en finale de la Supercoupe contre le Real Madrid comme son plus beau but sous le maillot du Barça.

Balde a conclu ses propos par une déclaration surprenante sur son idole, en affirmant : « Mon idole d'enfance a toujours été Samuel Eto'o », avant d'ajouter : « En tant que latéral gauche, en revanche, mon idole est Jordi Alba, que je considère comme le meilleur latéral gauche de l'histoire du Barça. »