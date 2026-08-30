L'Argentin Julian Alvarez est de retour aux entraînements collectifs avec l'Atlético Madrid, ce dimanche, après son absence des derniers jours due à un problème de santé. Il devient ainsi apte à rejoindre ses coéquipiers seulement deux jours avant la fermeture du marché des transferts.

Le quotidien espagnol « Marca » a rapporté que l'attaquant argentin a rejoint l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers, après une absence de deux jours due à un problème de santé, avant de disputer deux séances en solitaire.

« L'Araignée » ne s'était plus entraîné avec ses coéquipiers depuis la rencontre face à Villarreal au stade « Riyadh Air Metropolitano », des jours difficiles avant le retour à la normale.

Alvarez avait repris les entraînements vendredi, mais s'était contenté de travailler individuellement.

L'Atlético Madrid souhaite ne pas perdre davantage de temps pour commencer à récupérer sa star si celle-ci reste dans les rangs de l'équipe à la fin du mercato estival.

Mateo Alemany, le directeur sportif de l'Atlético, l'avait clairement indiqué hier avant la rencontre face à Séville, déclarant : « Nous espérons qu'il rejoindra rapidement le groupe et qu'il sera présent lors du prochain match de Liga. »

Il reste deux jours avant la fermeture du marché des transferts, et il faudra attendre pour savoir comment le feuilleton de « L'Araignée » sera définitivement réglé.

Julian Alvarez a été l'un des premiers joueurs à arriver à la cité sportive de l'Atlético Madrid, où l'attaquant a reçu, pendant les entraînements, l'attention de ses deux compatriotes argentins Cristian Romero et Juan Musso, le défenseur ayant tenu à suivre « L'Araignée » de près tout au long de la séance d'entraînement.

L'attaquant a reçu plusieurs éloges du staff technique lors d'un match d'entraînement face aux joueurs de l'académie du club.

Les titulaires n'ont pas participé à la séance d'entraînement dirigée par Diego Simeone après la victoire face à Séville, effectuant des exercices en salle de sport aux côtés de José María Giménez. L'attaquant norvégien Alexander Sørloth était également absent, lui qui poursuit sa convalescence après la blessure qui l'a écarté des premiers matches.



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