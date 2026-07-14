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Baggio s'immisce dans le débat historique : Messi surpasse Maradona et Pelé

L. Messi
C. Ronaldo
D. Maradona
Argentine
Portugal

Matterazzi brise le mythe italien

Roberto Baggio, l’une des plus grandes légendes du football italien, s’est prononcé dans le débat éternel sur le meilleur joueur de l’histoire, accordant sa préférence à l’Argentin Lionel Messi plutôt qu’à son compatriote Diego Maradona ou au Brésilien Pelé.

Selon le site « Football Italia », l’ancien attaquant a participé à un débat réunissant plusieurs légendes du ballon rond. Interrogé sur l’identité du « meilleur de tous les temps », il a répondu : « Il est très difficile de les classer, car on touche là à l’essence même du football. Ces trois-là ont toujours été au sommet. »

La star italienne a ajouté : « Aujourd’hui encore, je choisis Messi pour ce qu’il a accompli au cours de ces 20 dernières années, tant en quantité qu’en qualité. Si je devais choisir, je citerais son nom, mais nous parlons ici de trois joueurs exceptionnels. »

Baggio, qui a disputé trois Coupes du monde (1990, 1994, 1998), sait ce que peser une finale : sa panenka manquée face au Brésil en 1994 reste gravée dans les mémoires trente-deux ans plus tard.

De son côté, Marco Materazzi a défendu un autre nom, celui de Ronaldo. « Je le répète : pour moi, c’est Ronaldo. Ce qu’il a réalisé avec des genoux en miettes, à une vitesse de 150 km/h, personne ne l’a fait avant lui », a-t-il affirmé. 

Il conclut : « Je suis issu du baby-boom, mais quand je visionne ses vidéos sur YouTube et que je vois ce qu’il accomplissait, à une époque où les défenseurs intervenaient avec une violence extrême, on réalise qu’il était un extraterrestre… Et il l’était vraiment. »

L’ancien défenseur italien a ajouté : « Avec tout le respect que je dois à Diego, Maradona, Pelé et Messi, pour moi, le véritable phénomène, c’est le vrai Ronaldo, tout en rendant hommage à Cristiano. »

Materazzi a remporté la Coupe du monde 2006 avec l’Italie, inscrivant deux buts lors de cette édition, dont l’égalisation en finale contre la France. Ce tournoi reste sa seule participation à un Mondial.

Quant à Roberto Baggio, il a disputé trois éditions de la Coupe du monde (1990, 1994, 1998) et son penalty manqué en finale 1994 face au Brésil reste gravé dans les mémoires.

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