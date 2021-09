Bagarre à Angers, l’OM parle de "provocations" angevines

Après la bagarre générale entre supporters suite au match nul entre Angers et l’OM, Jacques Cardoze a parlé de "provocations" angevines.

Nice-OM, Lens-Lille, Montpellier-Bordeaux… Les incidents provoqués par certains supporters de Ligue 1 donnent un goût presque amer au superbe début de championnat auquel nous assistons. Et ce n’est pas le match nul entre Angers et l’OM (0-0) mercredi qui arrangera les choses, puisque la rencontre a une nouvelle fois été marquée par des échauffourées après le coup de sifflet final.

Des doigts d'honneur et des pétards

En effet, plusieurs supporters marseillais sont descendus du parcage et ont pénétré sur la pelouse pour aller en découdre avec leurs homologues angevins, qui les ont rapidement rejoints. Un comportement évidemment répréhensible, avec toutefois certaines circonstances atténuantes selon le directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze.

"Il y a eu une provocation de la part de la tribune angevine, avec des doigts d'honneur et des pétards qui ont été envoyés depuis côté angevin vers les Marseillais. Les Marseillais ont répondu, c'est un schéma classique et stupide, d'un côté et de l'autre. Je n'accuse personne", a réagi l’ancien journaliste, plutôt impartial sur ce sujet.

"C’est une responsabilité collective"

"C’est une responsabilité collective, il n'y a pas un stade, une équipe. On voit bien que ça commence à faire tâche d'huile. Tout le monde doit être responsable par rapport à ça. Il faut que les gens soient responsables. On a été privés de foot pendant 15 mois et les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour se dire qu'on vient assister à du foot, juste du foot. Je ressens surtout une grande tristesse. Ce n'est pas acceptable", a conclu le dirigeant marseillais.

Selon lui, les supporters marseillais ont donc simplement répondu aux provocations angevines, même si ils n’avaient pas à le faire. Le site spécialisé Le Phocéen apporte un son de cloche différent et parle tout de même d’une "bombe agricole" lancée par les fans adverses dans le parcage de l’OM, laquelle aurait donc déclenché les hostilités. Dans tous les cas, le football français se passerait volontiers de telles scènes…