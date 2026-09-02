Babadi trouve une porte de sortie après s’être retrouvé dans une impasse au PSV

Isaac Babadi quitte le PSV, a annoncé mercredi le club d’Eindhoven sur son site officiel. Le milieu de terrain (21 ans) évoluera en prêt au Sparta Rotterdam jusqu’à la fin de la saison, le club disposant également d’une option d’achat.

« Le PSV souhaite beaucoup de succès à Babadi au Sparta », peut-on lire dans un bref communiqué. Le jeune milieu de terrain est sous contrat avec le PSV jusqu’à la fin de la saison 2027/28.

Au Philips Stadion, le milieu de 21 ans ne pouvait pas compter sur un temps de jeu important. Babadi a donc été autorisé à quitter le PSV. Mardi, Voetbal International indiquait déjà que Fortuna Sittard et le Sparta étaient tous deux intéressés par sa venue, ce dernier club devenant la nouvelle destination du joueur.

« Avec Isaac, nous avons recruté un joueur polyvalent au Sparta. Isaac peut évoluer aussi bien au milieu de terrain que sur les ailes, même s’il a disputé la plupart de ses matches au poste de “numéro dix” », a réagi le directeur technique Gerard Nijkamp sur le site du Sparta au sujet de l’arrivée de Babadi.

« Avec ses passes en profondeur, ses dribbles et sa vision du jeu, Isaac apporte de la qualité et de la créativité à l’effectif du Sparta. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir Isaac sous la forme d’un prêt, avec option d’achat, et nous avons hâte de travailler intensivement ensemble cette saison », s’est réjoui Nijkamp de l’arrivée de Babadi pour cet exercice.

Babadi a jusqu’à présent disputé 35 matches officiels avec l’équipe première du club. Il y a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Actuellement, il entre toutefois très peu dans les plans de Peter Bosz. Plus encore : son dernier match avec l’équipe première du PSV remonte à mai dernier.

Cela s’explique aussi par le fait que Babadi a été prêté la saison dernière au Royal Antwerp FC. Il y a disputé 21 matches officiels.