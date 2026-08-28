Azzedine Ounahi se rend à Amsterdam pour des discussions avec l’Ajax

Azzedine Ounahi s’est envolé pour Amsterdam afin de négocier avec l’Ajax, rapporte Santi Aouna. Cela ne signifie toutefois pas du tout que le milieu de terrain rejoindra effectivement Amsterdam.

Les rumeurs autour de l’Ajax et d’Ounahi circulent déjà tout l’été. L’entraîneur de l’Ajax, Míchel, aimerait faire venir le milieu marocain à Amsterdam.

Míchel connaît bien Ounahi de leur période commune à Gérone. L’international aux 55 sélections a joué une saison sous les ordres de l’entraîneur espagnol.

Le milieu de terrain n’est toutefois pas un « numéro 6 », le profil qu’Ajax recherche avec insistance. Il est possible que d’autres joueurs quittent encore le milieu de terrain du club amstellodamois.

Ounahi se trouve donc actuellement à Amsterdam pour mener des discussions personnelles avec Jordi Cruijff, même si cela ne veut pas encore dire grand-chose selon Aouna. D’autres clubs sont encore en lice.

Le montant qu’il faudra débourser pour Ounahi n’est pas connu. Selon Transfermarkt, il est estimé à dix-huit millions d’euros.