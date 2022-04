Azpilicueta au Barça ? Tuchel tranche

Le défenseur espagnol disposerait d'une clause dans son contrat qui se déclencherait dans le cas où il atteindrait un certain nombre d'apparitions. Il y avait des doutes quant à la possibilité pour Chelsea d'exercer cette option en raison de ses sanctions ou de le faire si Azpilicueta n'était pas d'accord.

Ces deux doutes semblent avoir été levés cet après-midi. S'adressant aux médias, Mundo Deportivo a porté ses propos.

"Je savais que [la prolongation de contrat] allait se faire, car je connaissais le nombre de matchs [nécessaires]. C'est une bonne nouvelle, nous devions nous assurer qu'il reste et nous avons prolongé son contrat. Cela me rend heureux, vous savez à quel point je lui fais confiance. "

Tuchel a également fait le point sur son compatriote Antonio Rudiger, qui est en fin de contrat cet été. Bien qu'il ait été lié au Real Madrid plus tôt dans la saison, des photos ont émergé cette semaine montrant l'agent de Rudiger rencontrer des représentants du Barcelone.

"Si c'est vrai, oui bien sûr [cela m'inquiète]".

"J'essaierais de le rencontrer si j'étais dans un autre club, mais c'est notre joueur et je pense que nous avons de bonnes chances qu'il reste notre joueur. La situation est ce qu'elle est et nous avons les mains liées. Nous ne pouvons pas parler avec lui, nous ne pouvons rien lui offrir, nous ne pouvons pas négocier ou renégocier avec lui et son agent. C'est normal s'il écoute d'autres offres, mais même dans ce cas, je suis confiant."