AZ agace ; Koopmeiners semble pouvoir oublier son transfert

Peer Koopmeiners semble pouvoir oublier un transfert au Club Bruges. Selon le journaliste Mounir Boualin, le club belge de premier plan est agacé par l’attitude de l’AZ, ce qui rend très probable une réorientation vers d’autres options.

De Telegraaf rapporte samedi que l’AZ réclame au maximum dix-sept millions d’euros pour Koopmeiners. Un montant jugé trop élevé pour le Club Bruges, ce qui a conduit à l’enlisement des discussions entre les deux clubs.

Le milieu de terrain de 26 ans a été associé début mai au VfB Stuttgart et à Bologne, puis plus récemment au Club Bruges. Mais selon De Telegraaf, la puissance du football belge se tourne désormais vers Freddie Potts, un milieu de terrain de 22 ans de West Ham United.

Boualin estime qu’une prolongation de contrat à l’AZ est soudainement devenue bien plus réaliste. Koopmeiners est actuellement lié au club d’Alkmaar par un contrat courant jusqu’à la mi-2028.

Vendredi, Koopmeiners s’est exprimé en conférence de presse avant le duel pour le Johan Cruyff Schaal contre le PSV au sujet de l’intérêt venu de Bruges. « Il y a effectivement eu des discussions, mais cela dépend surtout des clubs. Je ne vais pas parler de montants », a-t-il notamment été cité par Voetbal International.

« Je n’ai aucune rancune envers l’AZ, car le respect est mutuel. Je veux aussi gérer cela proprement », a ajouté le milieu de terrain, qui semble donc pour l’instant parti pour rester au club d’Alkmaar.

Koopmeiners a effectué toute sa formation à l’AZ et a fait ses débuts en équipe première en 2021. Entre-temps, il a été prêté à l’Excelsior et à l’Almere City FC, et il est depuis un certain temps un élément incontournable du milieu de terrain.