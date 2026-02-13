Aymeric Laporte dévoile pourquoi il a refusé l'OM

Le défenseur international espagnol a validé l'information selon laquelle l'OM avait manifesté un intérêt concret avant qu'il ne choisisse finalement de retourner à l'Athletic Bilbao. Si l'idée de rejoindre la cité phocéenne a existé, le joueur de 31 ans a privilégié un retour "aux sources" pour se rapprocher de sa famille, mettant fin à un suspense qui avait duré tout l'été en raison des restrictions initiales de la FIFA sur le marché basque.

Aymeric Laporte a également profité de cette interview pour lever le voile sur son passage à Al-Nassr. Il a avoué n'avoir jamais été pleinement épanoui en Arabie saoudite, expliquant avoir ressenti dès sa première année que ce défi ne correspondait pas à ses attentes professionnelles et personnelles. Malgré les demandes de patience de ses dirigeants saoudiens, des problèmes de gestion interne et un besoin profond de stabilité familiale l'ont poussé à ne pas honorer sa troisième année de contrat pour s'engager de nouveau avec son club formateur.

"Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l’OM mais aussi d’autres clubs. Il y avait l’idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J’étais décidé à revenir aux sources. C’est ce qui m’a fait revenir à Bilbao", a-t-il expliqué, sans regrets quant à son départ d’Al-Nassr.

"Je ne l’ai jamais dit avant aujourd'hui mais dès la première année en Arabie saoudite je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment ce que je recherchais. J’en ai parlé au club dès la première année, ils m’ont demandé de patienter. C’est resté la même chose, j’ai eu quelques soucis là-bas, rien de grave, qu’on n’a pas su gérer. On a décidé de ne pas continuer sur une troisième année. Il y avait aussi l’aspect familial qui était important pour moi", a-t-il développé.

Aujourd'hui stabilisé à Bilbao, même si le club occupe une modeste 10e place en Liga, Laporte a déjà disputé 16 matchs cette saison après avoir surmonté quelques pépins physiques. Ses révélations confirment que l'OM, sous l'impulsion de Mehdi Benatia à l'époque, avait bien tenté un coup d'envergure en défense centrale avant de se rabattre sur d'autres profils comme celui de Bamo Meïté ou le prêt de Nayef Aguerd.