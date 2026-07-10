Aymen Sliti s’apprête à quitter le Feyenoord dans les prochains jours

Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt auprès du Feyenoord pour Aymen Sliti. C'est ce qu'a révélé vendredi le site des supporters FR12.

Le club de Rotterdam serait disposé à prêter l’ailier de 20 ans, sous contrat au De Kuip jusqu’en 2029.

Le jeune ailier a disputé 28 matchs officiels avec l’équipe première, pour deux buts et deux passes décisives.

Le directeur technique Devy Rigaux souhaite le prêter afin qu’il accumule davantage de temps de jeu et poursuive sa progression.

Plusieurs clubs se sont déjà manifestés et une décision devrait être prise sous peu.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à 2 millions d’euros. Le Feyenoord l’avait recruté en 2020 au FC Twente.

Plus tôt dans la semaine, Jaden Slory (21 ans) avait déjà été prêté au Willem II. Le Feyenoord pourrait également prêter Shiloh 't Zand (23 ans) au Fortuna Sittard, cette fois avec une option d'achat.