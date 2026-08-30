Ayase Ueda va quitter Feyenoord pour le LOSC Lille, rapporte De Telegraaf. Le club français paie au minimum vingt millions d’euros pour le meilleur buteur des Rotterdamois, qui obtient ainsi le transfert qu’il souhaitait juste avant la fermeture du marché.

Plus tôt dimanche, l’Algemeen Dagblad avait déjà indiqué que Lille portait un intérêt sérieux à Ueda. Le journal restait alors encore prudent sur la destination définitive, mais selon De Telegraaf et Feyenoord Transfermarkt, il est désormais certain que l’attaquant de 28 ans va partir pour la France.

La nature exacte des accords financiers entre Feyenoord et Lille n’est pas encore connue.

Après le match contre l’ADO La Haye, Voetbal International avait déjà révélé qu’Ueda avait vraisemblablement disputé son dernier match avec Feyenoord. Pendant longtemps, il n’y a pas eu d’intérêt concret pour l’avant-centre, mais Lille a désormais accéléré.

Ueda a encore joué dimanche après-midi à De Kuip contre l’ADO La Haye. Le Japonais a trouvé le chemin des filets et a permis à Feyenoord d’arracher un match nul 2-2 grâce à son but.

L’attaquant s’est particulièrement mis en évidence la saison dernière. Ueda a terminé meilleur buteur d’Eredivisie et semble désormais concrétiser sa belle saison avec un transfert à Lille.

Au sein du club français, Ueda continuera en outre d’évoluer sur la plus grande scène européenne. Lille disputera également la Ligue des champions cette saison.

Plus tôt lors de ce mercato, Fenerbahçe avait lui aussi manifesté un intérêt sérieux pour l’attaquant de Feyenoord. Après le recrutement de Romelu Lukaku par le club turc, ces rumeurs sont toutefois passées au second plan.