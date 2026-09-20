L'Algérien Houssem Aouar, milieu de terrain d'Al-Ittihad, a dévoilé une facette différente de sa personnalité, loin des terrains, en évoquant un vieux rêve qui aurait pu le conduire dans le monde du journalisme s'il n'était pas devenu footballeur, avant de révéler en revanche une autre ambition qu'il souhaite concrétiser au sein du club d'Al-Ittihad.

Aouar, qui vit une expérience différente avec Al-Ittihad depuis son transfert vers le championnat saoudien, a évoqué lors de son passage dans l'émission « Koura Break » sa relation particulière avec le football, affirmant que sa passion pour ce sport n'était pas seulement liée au fait de porter le maillot, mais s'étendait à ses différents aspects, des joueurs et des matchs aux médias et aux journalistes qui accompagnent les clubs dans les grandes compétitions.

Le journalisme, une voie possible pour Aouar

Aouar a expliqué qu'il aurait pu se tourner vers le métier de journaliste s'il n'était pas devenu footballeur, précisant que son intérêt pour les médias découlait de son désir de rester proche de l'univers de ce sport, et de suivre les joueurs, les matchs et tous les détails qui entourent le football.

Pour le joueur d'Al-Ittihad, il ne s'agissait pas d'une simple idée passagère, puisqu'il a révélé qu'il aimait l'idée de voyager avec les journalistes pour suivre les matchs de la Ligue des champions, ce qui reflète à quel point il est attaché au football, même en dehors du terrain, et son désir de rester partie prenante de cet univers sous quelque forme que ce soit.

À lire aussi : La malédiction de l'entraîneur intérimaire, pourquoi ce scénario étrange se répète-t-il à Manchester United ?

Mais la carrière d'Aouar l'a mené sur une voie différente, après qu'il est devenu joueur professionnel et a connu des étapes importantes avec Lyon, la Roma et Al-Ittihad, pour se retrouver aujourd'hui dans une position qui lui permet d'écrire sa propre histoire plutôt que d'écrire sur celle des autres.

Avec son transfert à Al-Ittihad, la relation entre Aouar et ce sport s'est transformée en une expérience davantage liée aux supporters, à la ville et au club, surtout après qu'il s'est retrouvé au sein de l'un des clubs saoudiens les plus populaires, et dans un championnat qu'il voit se développer sans cesse.

Aouar : Djeddah m'a fait ressentir la puissance du football

Le joueur algérien a parlé avec admiration de la vie à Djeddah, affirmant qu'il se sent très à l'aise dans cette ville, et que sa relation avec elle n'est plus seulement liée à son statut de joueur d'Al-Ittihad, après qu'il s'y est fait des amis et y mène une vie personnelle dont il apprécie les détails.

Aouar a souligné que le football en Arabie saoudite a une grande influence sur la vie des gens, notant que la ville réagit clairement aux résultats de l'équipe et à ses matchs, ce qui lui fait ressentir le caractère particulier de l'expérience qu'il vit avec Al-Ittihad.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Aouar estime que la passion des supporters qui entoure le football en Arabie saoudite a été l'une des choses qui l'ont le plus frappé, d'autant que les supporters ne considèrent pas les matchs comme un simple événement sportif, mais comme une partie des détails de la vie quotidienne.

Il a également salué le développement que connaît le championnat saoudien, affirmant que la concurrence est devenue rude, et que l'image qu'en avaient certains en Europe a changé avec le temps, grâce à la présence de grands joueurs et à l'élévation du niveau technique et compétitif.

Un nouveau rêve : inscrire son nom parmi les légendes d'Al-Ittihad

Au-delà de ses propos sur le journalisme, Djeddah et le championnat saoudien, il semble qu'Aouar commence à envisager son expérience avec Al-Ittihad sous un angle allant au-delà d'une simple étape dans sa carrière, surtout à travers ses propos répétés sur la puissance du club, sa popularité et son ambition de remporter des titres.

Le joueur qui aurait pu un jour devenir journaliste et écrire sur les stars du football a désormais la possibilité de devenir lui-même l'un des noms sur lesquels on écrit des histoires, s'il parvient à bâtir une carrière marquante sous le maillot d'Al-Ittihad.

La valeur de cette ambition s'accroît au regard du statut historique dont jouit Al-Ittihad, et du long héritage que porte le club ainsi que des noms qui ont laissé leur empreinte dans la mémoire de ses supporters, ce qui fait que tout joueur cherchant une place parmi les légendes d'Al-Ittihad est confronté à une mission bien plus grande que celle de réaliser une simple bonne saison.

Pour Aouar, le chemin vers ce statut commence sur le terrain, en continuant à afficher de grandes performances et en contribuant à la conquête de titres, jusqu'à ce que son nom passe, au fil des années, de celui d'un joueur ayant porté le maillot d'Al-Ittihad à celui de l'un des joueurs dont les noms sont liés à l'histoire du club.

Ainsi, l'histoire d'Aouar à Al-Ittihad paraît un peu différente : un joueur qui rêvait d'être proche du football par le biais du journalisme est devenu lui-même partie de son histoire, et cherche désormais l'étape la plus importante : laisser un héritage qui fasse de lui l'un des noms que les supporters d'Al-Ittihad n'oublieront jamais.