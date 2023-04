L'avis tranché d'Aaron Ramsey sur le niveau de la Ligue 1

Le joueur de l'OGC Nice, qui a précédemment joué en Angleterre et en Italie, livre son jugement sur la Ligue 1 après plusieurs mois en France.

Aaron Ramsey a rejoint l'OGC Nice l'été dernier après avoir porté les couleurs de plusieurs grands clubs européens comme Arsenal, la Juventus et les Glasgow Rangers.

A 32 ans, le milieu de terrain s'est imposé chez les Aiglons et a déjà pris part à 23 matches de Ligue 1 (pour un but et une passe décisive).

Avant d'affronter le PSG ce samedi 8 avril 2023 (coup d'envoi à 21h00), l'international gallois s'est livré à nos confrères de L'Equipe et a expliqué comment l'OGC Nice l'avait convaincu de signer en France.

Pour Ramsey, la Ligue 1 est plus forte que la Serie A…

« J'ai parlé du club à plusieurs joueurs et j'ai été séduit par le projet Ineos, confie Ramsey. Dave Brailsford (le directeur gallois du sport chez Ineos) a joué un rôle majeur dans ma venue. À mes yeux, tout était brillant, de la vision du club à la façon dont ils souhaitaient se développer. Je voulais encore jouer à un top niveau, me prouver que je pouvais le faire et c'était l'endroit parfait pour le montrer. »

Arrivé à Nice en provenance de la Juventus, Ramsey s'est également prêté au jeu des comparaisons entre les championnats. Et il a une très bonne opinion sur la Ligue 1 : « C'est une ligue très dure, très athlétique, et beaucoup d'équipes veulent se qualifier en Ligue des champions. Ça va d'un but à l'autre alors que la Serie A est plus tactique, plus tournée vers la défense avec des blocs bas. En Italie, la différence entre le sommet et le bas du classement est plus grande. »

… mais inférieure à la Premier League

Des propos qui font échos à ceux d'Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, récemment tenu dans L'Equipe : « Si demain il y a Empoli-Strasbourg, Strasbourg gagne largement ; Reims contre La Spezia, Reims gagne largement. Quand tu vas jouer à Reims, tu vois trois ou quatre joueurs que tu aimerais prendre avec toi, même chose à Strasbourg. Alors que si je suis l'Inter et que je joue Empoli ou La Spezia, je ne prends personne. Il y a un écart qu'en France tu ne trouves pas. »

En revanche, Aaron Ramsey estime que la Ligue 1 est encore en-dessous de la Premier League : « Après, la Premier League est un autre monde, c'est un jeu différent et je ne vais pas mentir, elle me manque. J'ai passé des super-saisons à Arsenal mais je suis heureux ici. »