Nice - PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Nice - PSG : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après deux défaites consécutives sans marquer le moindre but, c'est du côté de Nice que le PSG doit absolument se ressaisir.

Paris doit redresser la tête

Avec plus que six points d'avance sur Lens et l'OM, les champions de France en titre n'ont plus tant de marge dans la course au titre et inquiètent de par leurs prestations.

En face, Nice est bien mieux depuis la nomination de Didier Digard sur le banc, même si la dynamique coince légèrement depuis quelques rencontres. Il n'empêche : les Azuréens se verraient bien faire tomber le club de la capitale.

Horaire et lieu du match Nice - PSG

Ville : Nice

Nice Stade : Allianz Riviera

Allianz Riviera Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Nice - PSG ?

Nice-PSG

Ligue 1

Samedi 8 avril

21h00 sur Canal + Foot et Canal + 360

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h30 sur Canal + Foot et Canal + 360

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Nice et du PSG

Nice : VNVNN





PSG : VDVDD

Les équipes probables

XI de départ de Nice : Schmeichel – Mendy, Todibo, Dante, Ndayishimiye, Bard – Rosario, Thuram – Pépé, Moffi, Laborde.

XI de départ du PSG : Donnarumma – Danilo, Marquinhos, Bitshiabu – Hakimi, Vitinha, Zaire-Emery, Renato Sanches, Nuno Mendes – Messi, Mbappé.