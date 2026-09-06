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Avis arbitral : le Barça, « lésé », méritait un penalty

FC Valence vs FC Barcelone
FC Valence
FC Barcelone
LaLiga
Raphinha
Espagne

Le FC Barcelone a écrasé son hôte, Valence, sur le score de cinq buts à zéro, au stade de Mestalla, lors de la quatrième journée de la Liga.

Les cinq buts du Barça ont été signés Lamine Yamal (doublé), Fermín López, Raphinha et Pedri.

Le FC Barcelone porte ainsi son total à 12 points et prend la tête de la Liga avec un parcours parfait, tandis que Valence reste en bas du classement avec un seul point.

En début de seconde période, plus précisément à la 49e minute, la star du FC Barcelone Raphinha est tombée dans la surface de réparation, après un contact avec Mavo, joueur de Valence.

Le compte « Archivo VAR », sur la plateforme X, spécialisé dans les décisions arbitrales controversées, a déclaré : « La technologie vidéo a échoué à accorder un penalty lors du match entre Valence et le FC Barcelone. »

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Il a poursuivi : « Mavo a touché le ballon, un léger contact, puis a fait tomber Raphinha, qui avait contrôlé le ballon. »

Archivo VAR a insisté : « C'est un penalty. Bien que Mavo ait touché le ballon, sa faute a empêché le joueur brésilien de poursuivre l'action. »

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