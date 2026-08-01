L'Union européenne de football a tranché la polémique entourant l'une des situations arbitrales les plus controversées de la dernière édition de la Ligue des champions, en donnant des instructions strictes aux arbitres sur l'obligation d'accorder un penalty dès lors qu'un joueur touche le ballon de la main à l'intérieur de la surface de réparation de son équipe pendant le déroulement du jeu.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que cette directive vient rappeler la vaste polémique qu'a connue le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026 entre le Barça et l'Atlético Madrid, lorsque le défenseur Marc Pubill a arrêté le ballon de sa main droite dans la surface de réparation après que son gardien Juan Musso le lui a transmis lors de l'exécution d'un coup franc.

Elle a précisé que la directive n'abordait pas directement l'erreur arbitrale globale survenue lors de ce match disputé au stade du Camp Nou le 8 avril, sous la conduite de l'arbitre central hongrois Istvan Kovacs, qui a ignoré la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage dirigée par l'Allemand Christian Dingert, mais qu'elle mettait en garde sur le fait que ce point du règlement n'admet ni appréciation ni interprétation et doit être sanctionné d'un penalty.

Cette soirée, au cours de laquelle le Barça s'est incliné deux buts à zéro et était mené un but à zéro au moment des faits, a été marquée par une vive expression de mécontentement de la part de l'entraîneur de l'équipe, Hans Flick, qui a déclaré : « C'est précisément pour ce type de situations que nous avons la technologie vidéo, il aurait dû y avoir un deuxième carton jaune et un penalty. » De l'autre côté, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a défendu la décision en affirmant : « Le penalty n'a pas été accordé, en application du bon sens. »

Les clarifications de l'Union européenne de football visent à garantir que le corps arbitral accorde un penalty en cas de situation similaire à l'avenir.

Le problème réside dans la divergence d'application du règlement dans des situations comparables. Alors qu'un penalty avait été accordé lors du match entre le Club Bruges et Aston Villa durant la saison 2024-2025, la chose avait été ignorée lors du match entre Arsenal et le Bayern Munich au printemps 2024, ce qui s'est exactement reproduit lors du match entre le Barça et l'Atlético Madrid au stade du Camp Nou.

Cet été est le deuxième consécutif au cours duquel l'Atlético Madrid est impliqué dans l'une des situations arbitrales les plus controversées de la Ligue des champions.

La confrontation des huitièmes de finale de la saison 2024-2025 avait été marquée par l'annulation d'un but inscrit par Julián Álvarez lors de la séance de tirs au but qui avait départagé la rencontre en faveur du Real Madrid, au motif que l'attaquant avait touché le ballon deux fois consécutivement.

Plusieurs mois plus tard, l'Union européenne de football a décidé qu'en cas de situation similaire lors de futurs tirs au but, avec un but marqué après un double contact involontaire, le corps arbitral devra ordonner que le tir soit à nouveau exécuté depuis le point de penalty.