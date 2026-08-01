L'Union européenne de football a tranché la controverse entourant l'une des situations arbitrales les plus polémiques de la dernière édition de la Ligue des champions, en donnant des instructions strictes aux arbitres pour qu'ils accordent un penalty dès lors qu'un joueur touche le ballon de la main dans la surface de réparation de son équipe pendant le déroulement du jeu.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que cette directive vise à rappeler la vive polémique qu'a connue le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026 entre le Barça et l'Atlético Madrid, lorsque le défenseur Marc Pubill a arrêté le ballon de la main droite dans la surface de réparation après que son gardien Juan Musso le lui eut passé lors de l'exécution d'un coup franc.

Le journal a précisé que la directive n'abordait pas directement l'erreur arbitrale globale survenue lors de ce match disputé au stade du Camp Nou le 8 avril, sous la direction de l'arbitre central hongrois Istvan Kovacs et l'ignorance de l'assistance vidéo à l'arbitrage dirigée par l'Allemand Christian Dingert, mais qu'elle a averti que ce point du règlement ne souffre ni interprétation ni appréciation et doit être sanctionné d'un penalty.

Cette soirée, au cours de laquelle le Barça s'est incliné deux buts à zéro et était mené un but à zéro au moment des faits, a été marquée par une vive expression de mécontentement de l'entraîneur du club, Hansi Flick, qui a déclaré : « C'est précisément pour ce type de situations que nous disposons de la technologie vidéo, cela aurait dû être le second carton jaune et un penalty. » De l'autre côté, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a défendu la décision en affirmant : « Le penalty n'a pas été accordé par application du bon sens. »

Les précisions de l'Union européenne de football visent à garantir que le corps arbitral accorde un penalty en cas de situation similaire à l'avenir.

Le problème réside dans une disparité dans l'application du règlement lors de situations similaires : alors qu'un penalty avait été accordé lors du match entre le Club Bruges et Aston Villa au cours de la saison 2024-2025, l'incident avait été ignoré lors du match entre Arsenal et le Bayern Munich au printemps 2024, ce qui s'est exactement reproduit lors du match entre le Barça et l'Atlético Madrid au stade du Camp Nou.

Cet été est le deuxième consécutif au cours duquel l'Atlético Madrid est impliqué dans l'une des situations arbitrales les plus polémiques de la Ligue des champions.

La confrontation des huitièmes de finale de la saison 2024-2025 avait été marquée par l'annulation d'un but inscrit par Julian Alvarez lors de la séance de tirs au but qui avait départagé la rencontre en faveur du Real Madrid, au motif que l'attaquant avait touché le ballon deux fois de suite.

L'Union européenne de football a décidé, plusieurs mois plus tard, qu'en cas de situation similaire lors de futures séances de tirs au but et de but inscrit après un double contact involontaire, le corps arbitral doit ordonner que le tir soit à nouveau exécuté depuis le point de penalty.