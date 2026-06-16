L'équipe d'Égypte a conclu son match contre la Belgique sur un score nul et vierge (0-0) lors de la Coupe du monde, récoltant ainsi son premier point dans la phase de groupes et maintenant intacts ses espoirs de qualification pour le tour suivant.

Les Pharaons ont partagé les points avec les Diables Rouges (1-1) lors de la première journée et se tournent désormais vers un rendez-vous crucial contre la Nouvelle-Zélande pour le deuxième acte de la phase de groupes.

Marwan Atia et Ahmed Fathy ont chacun reçu un carton jaune, ce qui les expose à une suspension pour la troisième journée en cas de nouvelle sanction face à la Nouvelle-Zélande.

Selon le règlement de la Coupe du monde, les cartons jaunes sont effacés à l’issue de la phase de groupes, puis de nouveau après les quarts de finale.

Sur le plan statistique, les Pharaons ont signé leur troisième match nul en Coupe du monde, après deux partages obtenus lors de l’édition 1990 : face aux Pays-Bas puis contre l’Irlande.

Les Pharaons affronteront la Nouvelle-Zélande lundi à 4 h du matin (heure locale), lors de la deuxième journée, dans un match crucial pour leur qualification en phase à élimination directe.

Les Pharaons viseront enfin leur première victoire dans l’épreuve, eux qui comptent pour l’instant trois nuls et cinq défaites en huit matchs mondiaux.