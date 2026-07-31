Le club d'Al-Ittihad s'est rapproché d'un coup retentissant sur le marché des transferts, en attirant l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, dans le championnat saoudien, après l'échec des négociations pour son transfert vers le club turc de Besiktas.

Salah a quitté Liverpool à l'issue de la saison dernière, après neuf années passées à Anfield, et son nom a été associé à de nombreux clubs de la Roshn Saudi League, au premier rang desquels Al-Ittihad, mais aussi Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah et Al-Diriyah.

Le journal turc « Sabah » a dévoilé une nouvelle surprise, en affirmant que Mohamed Salah a d'ores et déjà accepté de rejoindre la Roshn Saudi League, et plus précisément le club d'Al-Ittihad.

Le journal a précisé que le club saoudien a entamé ses négociations avec la star égyptienne hier, jeudi, après l'échec des pourparlers concernant son transfert vers le club de Besiktas, lors de l'actuel mercato estival.

Salah avait atteint un stade avancé dans ses négociations avec le club turc, mais celles-ci se sont interrompues ces derniers temps en raison de désaccords sur certaines clauses contractuelles, notamment en ce qui concerne son agent Ramy Abbas.

Al-Ittihad a proposé à Salah un salaire annuel de 25 millions de dollars, soit plus que l'offre de Besiktas, ce que la star égyptienne a accepté, avec des attentes que la signature des contrats intervienne prochainement, selon le journal.

Il convient de rappeler que Salah a remporté de nombreux titres individuels et collectifs au cours de sa carrière footballistique, en particulier avec le club de Liverpool, notamment deux titres de Premier League anglaise, ainsi que la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe à une reprise chacune.