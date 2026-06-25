Avec un record anglais… Manchester City finalise son premier transfert

Manchester City a finalisé son premier transfert estival pour renforcer son effectif en vue de la saison 2026-2027.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, « Manchester City a finalisé l’accord pour recruter Elliot Anderson, la pépite de Nottingham Forest ».

Il précise : « Un accord définitif a été conclu entre Manchester City et Nottingham Forest pour finaliser le transfert, pour un montant pouvant atteindre 130 millions de livres sterling. »

Des sources internes à Manchester City ont confirmé que l’intégralité du dossier était finalisée, les discussions ayant déjà franchi leur phase conclusive la semaine dernière.

Il précise : « Anderson a informé aujourd’hui la direction de Nottingham Forest de son souhait de quitter le club pour finaliser ce transfert. »

Le joueur anglais effectuera des examens médicaux aux États-Unis avant la finalisation officielle du transfert.

Anderson, actuellement engagé avec la sélection anglaise à la Coupe du monde, est lié à Forest jusqu’en 2029.

Selon la BBC, ce transfert devrait devenir le plus onéreux de l’histoire du football anglais.

Selon la BBC, le montant du transfert dépassera le précédent record britannique, établi l’été dernier lorsque Newcastle avait vendu l’attaquant Alexander Isak à Liverpool pour 125 millions de livres sterling.