"Avec un joueur comme Mbappé, je me serais régalé"

Dans une interview à L’Equipe, Michel Platini a fait l’éloge de Mbappé, bien qu’il assure que l’époque favorise le jeu du Parisien.

Sa parole est d’or autant que rare. Depuis la perte de son statut de président de l’UEFA et les ennuis judiciaires qui ont suivi, Michel Platini se fait rare dans les médias. Mais à l’approche de l’Euro 2021, dur pour celui qui a soulevé le trophée en 1984 d’échapper aux questions sur l’équipe de France et sur cet Euro à travers l’Europe dont il a été l’architecte.

Toujours très au fait de l’actualité des Bleus, Platini n’a pas échappé comme l’ensemble de la France à ce retournement de situation dans le dossier Karim Benzema. Après six ans à devoir rongé son frein à cause de son procès dans l’affaire du chantage à la sextape, l’attaquant madrilène a eu la surprise de voir son nom annoncé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro avec la France. Une sacré surprise qui n’a pas laissé l’ancien meneur de la Juventus Turin de marbre.

"Ma première réaction ? Tout ça pour ça ! (sourire). Pourquoi ne pas l’avoir repris plus tôt, s’il n’y a pas de problème ? Tout le monde sait que Benzema mérite sportivement d’être en équipe de France, a confié l’ancien président de l’UEFA à L’Equipe. S’il n’était plus sélectionné, c’était pour des raisons autres que le football. C’est de la politique."

Assurant qu’il ne regardera que les gros matches de ce Championnat d’Europe, à commencer par le France - Allemagne du 15 juin prochain, Michel Platini aura un oeil plus qu’avisé sur les performances de Kylian Mbappé surtout avec le retour de Benzema chez les Bleus. Par le passé, Platini avait émis des réserves sur le jeu de l’attaquant du PSG, basé sur la vitesse. Il a tenu à apporter quelques précisions.

"J’ai dit qu’il allait très vite. C’est plutôt un compliment qu’un défaut, non ? Mais c’est vrai que je ne l’avais pas regardé aussi attentivement que je ne l’ai fait ces derniers mois. Je voulais vraiment me faire mon avis, et il m’a impressionné."

L'article continue ci-dessous

"Même si (Zbigniew) Boniek et (Olivier) Rouyer allaient vite et donnaient bien le ballon, avec un joueur comme Mbappé, je me serais régalé. Parce qu’il est vraiment complet. Il a le pied gauche et le pied droit. Il est malin, très, très vif au démarrage. En plus, il a la tête sur les épaules."

"C’est vrai aussi qu’il a la chance d’évoluer à une époque où on le laisse courir. Aujourd’hui, le football protège les joueurs comme Mbappé, (Lionel) Messi ou (Cristiano) Ronaldo. Ils sont rarement blessés par les autres joueurs."

"De mon temps, j’en ai connu des mecs rapides, ils couraient vite une fois, et après, on les retrouvait à l’hôpital ! Nous, on devait non seulement bien jouer au football, mais aussi apprendre à sauter à la corde au-dessus des défenseurs, sinon, on ne sortait pas entiers du stade !"