Le Real Madrid a annoncé, ce jeudi soir, la finalisation de la signature de l'Ivoirien Yan Diomandé, en provenance de Leipzig.

Le Real Madrid a indiqué dans un communiqué, publié sur son site officiel, être parvenu à un accord avec Leipzig concernant Diomandé, qui a signé un contrat de longue durée jusqu'à l'été 2033.

Le journal « Sport » affirme que le Real Madrid versera plus de 120 millions d'euros à Leipzig, à l'issue de négociations qui ont duré plus longtemps que prévu.

La valeur fixe de la transaction s'élève à 125 millions d'euros, avec la possibilité d'ajouter 10 millions d'euros sous forme de bonus faciles à atteindre, et 5 autres millions sous forme de bonus liés à des conditions plus difficiles. Le club de Leganés percevra par ailleurs 5 % de la valeur fixe de la transaction.

Cette annonce tant attendue est intervenue après des négociations qui se sont prolongées plus que prévu en raison d'un différend entre les agents actuels et anciens du joueur.

Diomandé n'a disputé que 46 matchs officiels avec des équipes de première division : 10 matchs avec Leganés et 36 matchs avec Leipzig, dont 33 en championnat d'Allemagne et 3 en Coupe d'Allemagne. Si l'on y ajoute 13 matchs internationaux avec la sélection de Côte d'Ivoire, son total s'élève à 59 matchs au niveau senior.

Le Real Madrid estime que cette expérience était suffisante pour s'assurer que le joueur possède les qualités qui font de lui l'un des attaquants les plus prometteurs du marché des transferts.

L'ailier ivoirien peut évoluer aussi bien à droite qu'à gauche, un atout qui offre à l'entraîneur José Mourinho des options variées pour bâtir une ligne d'attaque plus féroce, plus explosive et moins prévisible.