Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

Traduit par

Avec un contrat de longue durée : le Real Madrid annonce la signature de Diomandé

Mercato
LaLiga
Yan Diomandé
Real Madrid
RB Leipzig
Espagne
Côte d’Ivoire
Allemagne

Le Real Madrid déboursera plus de 120 millions d'euros en faveur de Leipzig

Le Real Madrid a annoncé, ce jeudi soir, la finalisation de la signature de l'Ivoirien Yan Diomandé, en provenance de Leipzig.

Le Real Madrid a indiqué dans un communiqué, publié sur son site officiel, être parvenu à un accord avec Leipzig concernant Diomandé, qui a signé un contrat de longue durée jusqu'à l'été 2033.

Le journal « Sport » affirme que le Real Madrid versera plus de 120 millions d'euros à Leipzig, à l'issue de négociations qui ont duré plus longtemps que prévu.

La valeur fixe de la transaction s'élève à 125 millions d'euros, avec la possibilité d'ajouter 10 millions d'euros sous forme de bonus faciles à atteindre, et 5 autres millions sous forme de bonus liés à des conditions plus difficiles. Le club de Leganés percevra par ailleurs 5 % de la valeur fixe de la transaction.

Cette annonce tant attendue est intervenue après des négociations qui se sont prolongées plus que prévu en raison d'un différend entre les agents actuels et anciens du joueur. 

Jeux d'amitié des clubs
Leeds crest
Leeds
LEE
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Jeux d'amitié des clubs
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Diomandé n'a disputé que 46 matchs officiels avec des équipes de première division : 10 matchs avec Leganés et 36 matchs avec Leipzig, dont 33 en championnat d'Allemagne et 3 en Coupe d'Allemagne. Si l'on y ajoute 13 matchs internationaux avec la sélection de Côte d'Ivoire, son total s'élève à 59 matchs au niveau senior.

Le Real Madrid estime que cette expérience était suffisante pour s'assurer que le joueur possède les qualités qui font de lui l'un des attaquants les plus prometteurs du marché des transferts. 

L'ailier ivoirien peut évoluer aussi bien à droite qu'à gauche, un atout qui offre à l'entraîneur José Mourinho des options variées pour bâtir une ligne d'attaque plus féroce, plus explosive et moins prévisible.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google