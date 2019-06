Avec son triplé, Cristiano Ronaldo se rapproche d'Ali Daei

En marquant trois buts contre la Suisse, Cristiano Ronaldo peut plus que jamais croire au record de buts en sélection.

21 ! C'est le nombre de réalisations qui séparent désormais Cristiano Ronaldo de la marque détenue par Ali Daei, le meilleur buteur de l'histoire sur la scène des équipes nationales. L'Iranien affiche 109 unités, tandis que le Portugais en est à 88 désormais.

Ronaldo a boosté son total en claquant un triplé mercredi soir lors de l'opposition contre la Suisse (3-1) en demi-finale de la Ligue des Nations (25e, 88e et 90e). Trois jolis buts qui ont envoyé la Selecçao en finale et qui lui ont aussi permis de prendre la tête du classement des buteurs dans cette compétition. Un exploit qui n'est pas anodin, vu qu'il ne s'agissait que de sa première apparition dans cette compétition.

53 - Face à la , Cristiano Ronaldo a inscrit son 7e triplé 🎩 avec le 🇵🇹, son 53e en clubs + sélection. Absurde.#PORSWI pic.twitter.com/Tctvg6mntV — OptaJean (@OptaJean) 5 juin 2019

Ronaldo a marqué ses 88 buts en 157 sélections. Ce qui lui fait un ratio de 0.56 buts/rencontre. Celui qu'il pourchasse 0.73/rencontre. En terme de moyenne, et parmi ceux qui ont dépassé les 20 buts en sélection, le meilleur demeure le Japonais Kunishige Kamamoto (0.95 par match, 80 buts en 84 sélections).

À noter, pour être complet, que le hat-trick du soir de Ronaldo était son septième déjà en sélection. C'était une belle façon de renouer avec le chemin des filets, lui qui n'avait plus trouvé la faille avec son pays depuis le dernier Mondial et la rencontre contre le . Clubs et sélections confondus, il totalise 53 coups de chapeau.