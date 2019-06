Portugal-Suisse 3-1, un Ronaldo stratosphérique propulse le Portugal en finale de la Ligue des Nations

Auteur d'un triplé, Cristiano Ronaldo a permis à sa sélection portugaise de se défaire de la Suisse en demi-finale de la Ligue des Nations.

Demi-finale de la Ligue des Nations

- : 3-1

Buts : Ronaldo (25e, 88e, 90e); Rodriguez (57e)

Le Portugal disputera bien la finale de la première édition de la Ligue des Nations. Et pour cela, les champions d'Europe en titre peuvent remercier leur joueur vedette, Cristiano Ronaldo. Alors qu'il disputait son premier match dans cette compétition, le quintuple Ballon d'Or a terrassé la Suisse presque à lui tout seul en claquant un très beau triplé. Son septième en sélection.

🇵🇹 Portugal are in the #NationsLeague final!



Thanks to a hat-trick from... Cristiano Ronaldo! ⚽️⚽️⚽️ — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 5 juin 2019

Et il fallait bien un Ronaldo des grands soirs et très inspiré dans le dernier geste pour pouvoir se défaire du piège helvète. La Nati ayant fait plus que tenir tête à son hôte du jour, et il n'y aurait pas eu scandale si elle était parvenue à l'emporter. Mais, la roue a fini par tourner en faveur des locaux, avec ce but décisif survenu à la 88e minute. Alors que sa sélection était au bord de la rupture, la star de la a plié les débats d'une reprise du plat du pied dans la surface, à la réception d'un service à ras de terre de Bernardo Silva.

La Suisse n'a pas démérité

Après ce but, CR7 en a ajouté un autre à la conclusion d'un contre. Et dans un registre qui lui est propre, avec un ballon récupéré à l'entrée de la surface, une provocation à travers d'une série de dribbles, puis un tir enroulé dans le petit filet intérieur. L'enceinte d'Estadio Dragao pouvait alors jubiler et souffler définitivement. Un dénouement heureux pour les Portugais, autant qu'il n'était cruel pour les Suisses. Les hommes de Petkovic devaient alors ruminer les très nombreuses occasions non converties devant les buts de Rui Patricio, dont celles de Shaqiri (2e) et de Seferovic (43e).

Les deux équipes se sont longtemps neutralisées et même si l'égalisation helvète est survenue à la suite d'un pénalty controversé sifflé en sa faveur et transformé par Ricardo Rodriguez (57e, 1-1), il aurait été logique que le match s'étire en prolongation. Mais le génie en a donc décidément autrement. C'était son soir, et il s'est déjà attelé à le montrer dès la 25e minute en ouvrant le score sur un puissant coup franc. Il s'agissait de son 86e but en sélection. Deux autres ont donc suivi après lui permettant de se rapprocher encore un peu plus d'Ali Daei, le recordman de buts sur la scène internationale (109).

En finale de cette Ligue des Nations, prévue le 9 juin prochain, la Selecçao affrontera le vainqueur du duel entre l' et les , qui seront opposés jeudi. Quel que soit leur adversaire, les Lusitaniens partiront favoris. Avec un Ronaldo au sommet de sa forme et déterminé à boucler sur un titre une saison 2019/2020 plutôt frustrante jusque-là sur le plan personnel, difficile d'affirmer le contraire.