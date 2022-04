Avec le Maroc, Halilhodzic veut s’inspirer de l’Algérie

Vahid Halilhodzic estime que le Maroc peut s'inspirer du parcours de l'Algérie lors de la Coupe du monde 2014 pour créer une grande surprise lors de l’édition 2022 du tournoi planétaire.

Les Lions de l'Atlas participent pour la cinquième fois au grand rendez-vous mondial. Ils devront passer la Belgique, le Canada et la Croatie dans le groupe F pour atteindre les 8es de finale. Leur meilleure performance jusqu’ici c’est huitième de finale, disputé en 1986 au Mexique. Une éternité déjà.

Tandis que le Maroc va bientôt attaquer sa phase de préparation, le technicien franco-bosnien estime que son équipe n'a rien à perdre et il estime qu’elle s'inspirer de la performance des Fennecs lors du Mondial 2014 au Brésil.

Les Algériens s'étaient alors qualifiés pour le second tour en sortant d’un groupe où figuraient la Belgique, la Russie et la Corée du Sud, avant de s'incliner avec les honneurs en huitième de finale face à l'Allemagne, le futur lauréat.

L'article continue ci-dessous

Halilhodzic voit grand pour le Maroc

"C'est un tirage très difficile, et il n'y a pas de petites équipes en Coupe du monde", a commencé par confier Halilhodzic dans un entretien accordé au site de la Caf. "C'est un tirage très difficile car nous devons jouer avec les vice-champions du monde, la Belgique, troisième de la même épreuve, et la meilleure équipe d'Amérique du Nord. Nous devons nous préparer pour le match contre de grandes équipes et avec des joueurs exceptionnels. Même s'ils ne jouent pas bien, ils peuvent faire la différence. Nous allons essayer de faire un grand exploit lors de la Coupe du monde au Qatar. Nous n'avons rien à perdre."

« Je vais essayer de répéter ce que nous avons fait avec l'Algérie contre l'Allemagne en 2014, et nous devons croire en nos chances et bien nous préparer", a poursuivi l’ancien coach de Nantes. "Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, j'ai pu me qualifier pour le deuxième tour avec l'équipe nationale algérienne, et nous aurions pu obtenir un meilleur résultat contre l'Allemagne. Je vais essayer de faire la même chose avec le Maroc. Tout est possible, il faut juste y croire. »

Le Maroc débute son Mondial le 23 novembre contre la Croatie au stade Al Bayt, à Al Khor. Quatre jours plus tard, les Lions de l’Atlas affrontent les Belges au stade Al Thumama, à Doha, avant de se mesurer au Canada le 1er décembre.