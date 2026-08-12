Avec le début de la saison : une surprise à Al-Nassr au sujet de Ronaldo

Al-Nassr se prépare à entamer sa campagne de défense du titre de Saudi Pro League sans son capitaine et sa star portugaise, Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr lancera sa saison en affrontant Al-Fateh, samedi prochain, dans le cadre de la journée inaugurale du championnat, avant de rencontrer Al-Diriyah trois jours plus tard, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, lors de deux matches qui se dérouleront dans la capitale Riyad.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », l'absence de Ronaldo intervient après qu'il a obtenu un congé supplémentaire à l'issue de sa participation avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde 2026, ce qui l'a empêché d'être présent dans le programme de préparation de l'équipe pour la nouvelle saison.

Le capitaine d'Al-Nassr a profité de cette période de repos pour célébrer son mariage avec le mannequin argentin Georgina Rodríguez, avant de rejoindre les entraînements de l'équipe une fois son congé terminé.

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