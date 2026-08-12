Avec le début de la saison : surprise à Al-Nassr concernant Ronaldo

Al-Nassr se prépare à entamer sa campagne de défense du titre en Saudi Pro League sans son capitaine et sa star, le Portugais Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr lancera sa saison face à Al-Fateh, samedi prochain, dans le cadre de la journée inaugurale du championnat, avant d'affronter Al-Diriyah trois jours plus tard en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, lors de deux rencontres disputées dans la capitale Riyad.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », l'absence de Ronaldo intervient après qu'il a obtenu un congé supplémentaire à l'issue de sa participation avec l'équipe du Portugal à la Coupe du monde 2026, ce qui l'a empêché de figurer dans le programme de préparation de l'équipe pour la nouvelle saison.

Le capitaine d'Al-Nassr a mis à profit cette période de repos pour finaliser son mariage avec le mannequin argentin Georgina Rodríguez, avant de rejoindre les entraînements de l'équipe une fois son congé terminé.

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