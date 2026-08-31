Le Real Madrid a bouclé la signature de Sergio Martínez, joueur du Racing Santander, pour 3 millions d'euros, le montant de la clause libératoire inscrite dans son contrat.

Le journal Marca a indiqué que le joueur, âgé de 19 ans, rejoindra le Real Madrid Castilla, mais qu'il aura également la possibilité de s'entraîner avec l'équipe première, sachant qu'il sera lié par un contrat jusqu'en 2030.

Sergio Martínez arrive chez les Merengues après avoir disputé cette saison son premier match en première division, au cours duquel il a inscrit un but, à la suite de la montée de son équipe.

L'opération a été conclue par le paiement du montant de la clause libératoire figurant dans le contrat du joueur. Le Racing lui-même l'a confirmé dans son communiqué officiel, déclarant : « Le Racing et le Real Madrid sont parvenus à un accord concernant le transfert de Sergio Martínez. »

Le communiqué poursuit : « Le club madrilène s'engage à verser, en un seul paiement, l'intégralité du montant fixé comme clause libératoire dans le contrat qui liait le Racing au joueur. »

Le Racing a également voulu adresser un message d'adieu émouvant à son jeune joueur, entièrement formé à l'académie du club.

Le Racing a déclaré : « Nous souhaitons à Sergio toute la réussite qu'il mérite. Nous sommes extrêmement fiers de ton évolution et de la manière dont tu as défendu les couleurs du club durant toutes ces années. Les terrains d'El Sardinero resteront toujours ta maison. »

Le journal AS a rapporté que Sergio Martínez joue du pied droit et occupe le poste de milieu axial ; c'est un joueur très complet et extrêmement polyvalent.

Le jeune joueur fait preuve d'agilité malgré sa taille, en plus d'un talent exceptionnel, et bien que ses inclinations offensives soient un peu plus marquées que sa tendance défensive, il est capable de jouer dans plusieurs rôles, pouvant être meneur de jeu, sentinelle, milieu de terrain ou milieu offensif.

Le plan du Real est que Sergio Martínez commence son parcours avec le Castilla, puis franchisse les étapes jusqu'à atteindre le plus haut niveau, selon une progression naturelle fondée sur le principe du mérite.

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