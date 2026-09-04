Avec l'arme de Neymar : Martinelli lance le défi avec Al-Hilal

Le Brésilien Gabriel Martinelli, nouvelle recrue d'Al-Hilal, a exprimé sa grande joie de rejoindre les rangs du « Zaïm », affirmant que son transfert au club représente une étape importante dans sa carrière et qu'il aspire à laisser une empreinte historique durant les années qu'il passera sous le maillot de l'équipe.

Martinelli a déclaré dans des propos accordés au centre médiatique du club d'Al-Hilal : « Être à Al-Hilal signifie beaucoup pour moi, je suis extrêmement heureux de ce choix et j'aspire à donner le meilleur de moi-même et à aider l'équipe à atteindre ses objectifs. »

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L'ailier brésilien a évoqué le fait de représenter le club dont son compatriote Neymar avait porté le maillot par le passé, exprimant sa fierté face à ce parcours : « Jouer pour le même club que celui où a joué Neymar est quelque chose qui me rend très fier, je ressens une grande joie d'être ici, tout comme ma famille, et j'espère apporter quelque chose qui fera de moi une partie de l'histoire d'Al-Hilal. »

Martinelli a affirmé que l'un de ses objectifs majeurs avec le « Zaïm » est de graver son nom dans l'histoire du club : « Je veux laisser mon empreinte à Al-Hilal, réaliser beaucoup de choses avec l'équipe, et que les supporters se souviennent de moi comme d'un joueur qui a tout donné pour ce maillot. »

Interrogé sur le plus beau but qu'il a marqué durant sa carrière jusqu'à présent, Martinelli a expliqué que le choix n'était pas facile, mais il a opté pour son but avec la sélection du Brésil lors de la Coupe du monde 2026 : « Le choix est un peu difficile, mais je vais choisir mon but au Japon lors de la Coupe du monde 2026, car c'est un but qui me tient très à cœur. »

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Le joueur brésilien a également dévoilé un aspect personnel de sa vie, en évoquant son amour de l'aviation et des voyages, précisant que ce loisir est lié à des souvenirs d'enfance : « J'aime l'aviation, et quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de voyager avec mon père, et cela reste encore gravé dans mon esprit aujourd'hui. »

Al-Hilal avait officiellement annoncé la signature de Martinelli en provenance d'Arsenal, sous un contrat s'étendant sur quatre ans, avec le port du maillot numéro 7, entamant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, au milieu de grandes ambitions du club et du joueur, et d'un désir commun de faire de ce transfert l'une des expériences les plus marquantes de la star brésilienne.