La star française Kylian Mbappé a confirmé, en ce début de saison, le maintien de sa grande efficacité offensive face aux buts adverses. Meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde et meilleur buteur de la Liga lors des deux dernières saisons, le Français aspire à poursuivre son éclat, ce qu'il a démontré face à la Real Sociedad.

Malgré des titres majeurs qui continuent de lui échapper, le joueur français refuse de baisser les bras, comme cela est clairement apparu lors des premiers matches de la saison en cours au stade Santiago Bernabéu.

Selon le journal espagnol As, les trois buts inscrits par Mbappé l'ont replacé au premier plan, après une Coupe du monde lors de laquelle la sélection espagnole l'a empêché de porter le coup de grâce à ses adversaires.

Mbappé a marqué 58 buts la saison dernière, dont 42 en 44 matches sous le maillot du Real Madrid, tandis qu'il a inscrit les 16 autres sous le maillot de sa sélection nationale, ce qui l'a conduit à décrocher le Soulier d'or lors du dernier Mondial.

La star française et le reste des joueurs du vestiaire du Real Madrid ont compris que la seule voie pour remporter titres et récompenses individuelles réside dans le travail collectif, un concept que l'entraîneur José Mourinho a réussi à ancrer au sein d'un groupe qui semble avoir retrouvé le mot-clé.

L'ambiance a vu disparaître les anciennes querelles, comme l'ont prouvé les liens forts qui se sont noués lors des deux premiers matches officiels disputés jusqu'ici, les accolades mutuelles en ayant dit long, dans un climat de confiance absolue affichée publiquement par le technicien portugais envers l'ancienne star du Paris Saint-Germain.

Mbappé est devenu le premier à mesurer son besoin impérieux des efforts de son équipe pour continuer à réaliser des statistiques positives et franchir l'étape qui le rapproche du rêve de remporter le tant attendu Ballon d'or.

En l'absence d'un candidat clairement désigné, l'attaquant français refuse d'abdiquer et s'efforce de convaincre les responsables du choix du lauréat de ce prestigieux trophée.

Le successeur potentiel du joueur Dembélé doit être annoncé dans deux mois, précisément le 27 octobre, dans le cas où le joueur français ne parviendrait pas à conserver le titre de meilleur joueur du monde.

La cérémonie de remise du Ballon d'or se déplace à Londres à cette occasion, et bien que le lauréat doive être évalué sur la base de ce qu'il a livré jusqu'au 19 juillet dernier, le déroulement du début de la saison en cours laissera une empreinte évidente sur les décisions du jury composé de 100 journalistes venus des quatre coins du monde.

Les critères de vote des 100 journalistes pour désigner le lauréat demeurent indéterminés de manière catégorique, qu'ils s'appuient sur la Ligue des champions, la Coupe du monde, l'ensemble de la saison, le début de la saison en cours ou les titres remportés avec le club ou la sélection.

Le nom de Mbappé domine la liste des candidats potentiels dans l'esprit du public, aux côtés d'autres stars telles que Rodri, Harry Kane, Fabián Ruiz et Lamine Yamal.

Tous les facteurs influent à la hausse ou à la baisse sur les chances des joueurs, sans qu'aucun facteur ne soit décisif à 100 %. Et malgré les pronostics selon lesquels le lauréat sortira des rangs de la sélection championne du monde en raison de ce qui s'est passé sur le sol américain, il convient de rappeler que le facteur du sacre en Coupe du monde n'avait pas été décisif en 2010.

La rédaction du magazine France Football s'apprête à annoncer, dans les prochains jours, une liste de 30 joueurs, parmi lesquels sera choisi le futur lauréat.

Tous les candidats savent que les prochains jours pourraient jouer un rôle déterminant dans l'orientation des voix dans n'importe quel sens, un démarrage statistiquement fort et une présence marquante dans les victoires des clubs contribuant à renforcer les chances des candidats, ce qui s'applique à Mbappé, qui affiche actuellement une grande précision devant le but.



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