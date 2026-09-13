L'Espagnol Álvaro Carreras, latéral du Real Madrid, a affiché une grande détermination à prouver ses qualités et à s'assurer une place de titulaire dans l'effectif de la Maison Blanche, faisant preuve d'une disponibilité totale pour concurrencer la nouvelle recrue Marc Cucurella.

Alors que sa tâche paraissait extrêmement difficile après l'arrivée de Cucurella, l'enfant de la ville de Ferrol a retroussé ses manches pour convaincre l'entraîneur portugais José Mourinho qu'il était capable de jouer un rôle important au sein de l'équipe.

Après une préparation d'avant-saison durant laquelle il fut le joueur le plus utilisé en termes de minutes disputées, le joueur a continué à afficher un haut niveau au coup d'envoi des matches officiels, la rencontre face au Rayo Vallecano constituant le meilleur résumé de ce qu'il ambitionne de proposer cette saison avec la Maison Blanche.

Selon le journal espagnol Marca, la percée de Carreras à la 13e minute a débouché sur l'obtention d'un penalty transformé avec succès par Kylian Mbappé pour ouvrir le score, à l'issue d'une percée idéale, empreinte de détermination et de volonté, qui s'est terminée par une intervention et un tacle du défenseur Rubén León ; l'arbitre a alors désigné un penalty indiscutable dont Mbappé a inscrit le premier but, avant que l'attaquant de la Maison Blanche ne rende peu après la politesse à son coéquipier.

La 16e minute, trois minutes seulement plus tard, a été le théâtre d'une nouvelle incursion de Carreras dans la surface, conclue par un superbe une-deux avec Kylian Mbappé, permettant au latéral gauche de se retrouver face au but et de loger le ballon dans les filets du gardien Emile Bany Odero avec succès, signant un magnifique but qui couronnait 17 minutes parfaites disputées en début de rencontre.

Carreras a fait preuve de solidité défensive lors d'une soirée tranquille pour le Real Madrid, dans les rares occasions où le Rayo Vallecano a tenté d'attaquer de son côté, tout en se montrant très décisif sur le plan offensif.

La bonne entente entre lui et Vinicius Junior sur le flanc gauche s'est manifestée, avec le soutien constant de Bernardo dans l'axe, faisant de son côté la principale source des offensives du Real Madrid, le jeu penchant entièrement vers le côté gauche tout au long du match.

Épanoui avec Mourinho

L'entraîneur portugais José Mourinho a réussi à motiver Carreras et à le ramener à son meilleur niveau après la fin de la saison dernière et les doutes qui l'ont accompagnée à la suite du recrutement de Marc Cucurella.

Mourinho avait clairement annoncé que tous les joueurs auraient des minutes de jeu cette saison, ce qu'il applique effectivement avec le latéral gauche, qui avait vécu d'excellents moments la saison dernière sous la direction de Xabi Alonso avant de connaître des difficultés avec Álvaro Arbeloa et de finir sur le banc des remplaçants.

Carreras a retrouvé son meilleur niveau technique et physique après avoir mis à profit l'été pour remettre de l'ordre dans ses affaires et afficher un niveau remarquable durant la préparation de la nouvelle saison.



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