Avec l'aide d'une star du Barça : Deco et Flick s'accordent sur le transfert de l'attaquant

Les accusations mutuelles se poursuivent entre le Barça et l'Atlético Madrid au sujet de l'attaquant argentin Julian Alvarez, alors que le club catalan maintient sa volonté de le recruter et que l'Atlético refuse d'entrer en négociations.

Selon un rapport du journal espagnol « El País », Raphinha donne raison à l'entraîneur Hansi Flick et au directeur sportif Deco dans leur vision des choses, ces derniers s'accordant sur le fait que si ni Alvarez ni Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, ne venaient à arriver, il n'existe sur le marché aucun joueur qui surpasse les attaquants actuellement présents dans l'effectif du Barça.

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Le Barça a insisté et continue d'insister pour recruter Alvarez, au point de provoquer la colère de l'Atlético Madrid, tandis que le simple sondage effectué par Deco auprès de l'Inter, au sujet de Lautaro Martinez, a fait comprendre au directeur sportif qu'il était impossible de dénicher des cibles à Milan.

Mais Flick et Deco ne se sont pas inquiétés, ou du moins pas beaucoup. Raphinha a en effet évolué au poste d'avant-centre lors de la première apparition du Barça cette saison face à Elche, où il a inscrit deux buts, avant de rééditer l'exploit face à l'Athletic Bilbao et de faire de nouveau trembler les filets.

Flick a déclaré à propos de l'international brésilien : « Peu m'importe à quel poste joue Raphinha, ce qui compte pour moi, c'est ce qu'il montre sur le terrain. Le public communie avec lui et avec l'équipe. Nous avons une ambiance formidable, et c'est le plus important. Ce qui compte, c'est la manière dont débute le pressing. »

Il semble que le Barça ne parviendra pas à recruter Alvarez. Flick a déclaré à ce sujet : « Je ne veux pas commenter ce genre de choses. Nous avons remporté notre deuxième match consécutif, et c'est ce qui m'importe. »

En tout état de cause, et sans Julian, la recrue estivale du Barça est Rodri, que le public a applaudi hier au Camp Nou, selon « El País ».

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