Le gardien marocain Yassine Bounou a arrêté un penalty accordé à l'équipe de France lors du quart de finale de la Coupe du monde.

L’arbitre a accordé un penalty aux Bleus à la 28^e minute, que Kylian Mbappé s’est chargé de tirer, mais Bono l’a brillamment repoussé.

Selon le site de statistiques Opta, Bono n’a encaissé que deux buts sur neuf penalties affrontés en Coupe du monde (tirs au but compris) : il en a arrêté quatre, et trois ont été tirés à côté.

Opta ajoute : « Bono a arrêté quatre penalties en Coupe du monde, égalant ainsi le record du gardien ayant arrêté le plus de penalties dans l’histoire de la compétition depuis 1966, en comptant les tirs au but. »

Selon le site « Squawka », Bono est également le premier gardien marocain à arrêter un penalty en cours de jeu (hors tirs au but) dans l’histoire des participations du Maroc à la Coupe du monde.

Elle conclut : « Aucun gardien n’a arrêté plus de penalties en Coupe du monde (tirs au but compris) que Bono, qui en compte quatre à son actif. »