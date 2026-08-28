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FBL-KSA-NASSR-TAAWOUNAFP
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Avec des déclarations surprenantes : Ronaldo s'ignore lui-même après l'exploit historique

Al Nasr FC vs Al-Taawoun
Al Nasr FC
Al-Taawoun
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Qu'a dit la star portugaise ?

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a exprimé sa grande satisfaction après l'exploit historique qu'il a réalisé sous le maillot d'« Al-Alami », en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club en championnat professionnel, soulignant que ce record n'aurait pas été possible sans l'aide de ses coéquipiers et le soutien des supporters de l'équipe.

Ronaldo a déclaré, dans des propos tenus après la victoire face à Al-Taawoun, sur le réseau saoudien « Thmanyah » : « Je suis très heureux, c'est un exploit formidable, mais il n'appartient pas à Cristiano seul. Je dois remercier mes coéquipiers, car sans eux il aurait été impossible d'accomplir cela. »

À lire également : Vidéo : les supporters d'Al-Nassr s'en prennent à Abderrazak Hamdallah

La star portugaise a ajouté : « Je suis également heureux pour les supporters, car ils me soutiennent tout le temps, et je suis très fier de ce soutien. Merci à vous », soulignant que les supporters d'Al-Nassr ont joué un rôle important dans son parcours depuis son arrivée en Roshn Saudi League.

Ronaldo a continué d'écrire l'histoire avec Al-Nassr, après avoir marqué le but de son équipe face à Al-Taawoun, portant son total à 104 buts en championnat professionnel, dépassant ainsi le précédent record détenu par Mohammed Al-Sahlawi, qui avait atteint 103 buts.

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Cet exploit est intervenu alors que Ronaldo a eu besoin de moins de matchs pour atteindre ce chiffre, confirmant sa moyenne de buts exceptionnelle avec « Al-Alami » et sa capacité à continuer de battre des records depuis son transfert dans le championnat saoudien.

Le capitaine d'Al-Nassr reste très présent dans les plans de l'équipe, puisqu'il continue de marquer des buts et de contribuer aux victoires, tandis qu'il cherche à mener « Al-Alami » à la lutte pour les titres au cours de la saison actuelle, à la faveur du début en fanfare durant lequel l'équipe a réalisé un sans-faute lors des quatre premières journées.

Il semble que Ronaldo ne considère pas son exploit comme un simple record personnel, mais plutôt comme le fruit d'un travail collectif, ce qu'ont reflété ses propos après le match lorsqu'il a placé ses coéquipiers et les supporters en tête de ceux qui méritent les éloges, après une nouvelle soirée au cours de laquelle il a ajouté un autre nom à la liste de ses records historiques avec Al-Nassr.

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