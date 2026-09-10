Le Barça continue de détruire ses adversaires sur la scène nationale comme européenne, après avoir écrasé Feyenoord (5-1), hier mercredi soir, au Camp Nou, en Ligue des champions.

Le Barça a disputé cinq matches dans les différentes compétitions de la saison en cours, inscrivant cinq buts dans quatre d'entre eux, ce qui confirme l'énorme puissance offensive de la troupe de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Le Brésilien Raphinha est considéré comme l'un des éléments les plus marquants de cette formation, en particulier depuis qu'il occupe le poste d'avant-centre à partir de la saison en cours, devenant le meilleur buteur du club catalan avec 8 buts.

Dans ses propos à la chaîne « Movistar+ » après le match face à Feyenoord, le Brésilien a affirmé aux journalistes qu'il « donne le meilleur de lui-même » en réponse à une question sur sa réussite devant le but.

De son côté, le journal catalan « Mundo Deportivo » a rapporté que Raphinha a marqué 8 buts lors des 5 premiers matches de la saison, et que seul Kubala avait fait mieux, lors de la saison 1958-1959, avec 9 buts.

Par ailleurs, le Brésilien est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors des cinq premiers matches depuis Luis Suárez, là aussi lors de la saison 1958-1959.

Le Brésilien ne figure pas cette année parmi les nommés pour le Ballon d'Or, et interrogé après le match, à la suite de l'obtention du trophée d'homme du match, Raphinha a commenté en ces termes : « Je ne parle pas de ça, je parle du Barça, car nous réalisons une saison exceptionnelle. »

Avec son but d'hier, Raphinha entre dans la liste des cinq meilleurs buteurs de l'histoire du club en Ligue des champions, avec 21 buts, devancé actuellement par : Lionel Messi (126 buts), un record difficile à atteindre ; Luis Suárez (25 buts) ; Rivaldo (25 buts) ; Lewandowski (23 buts).

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