Le Brésilien Malcom, ailier d'Al-Hilal, est entré dans l'histoire du club par la grande porte, après avoir réalisé un exploit historique sans précédent, à un moment où les spéculations vont bon train autour de son départ des rangs du club lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi au Kingdom Arena, pour la première journée de la Roshn League.

Malcom a inscrit le deuxième but d'Al-Hilal, le seul issu du jeu ouvert, à la 26e minute de la rencontre, après avoir profité d'une erreur de la défense d'Al-Faisaly pour loger le ballon dans les filets avec brio.

Selon les chaînes « Thmanyah », diffuseurs du championnat saoudien, ce but a placé l'ailier brésilien sur le trône d'Al-Hilal, après qu'il est devenu le premier joueur de l'histoire du club à contribuer à 5 buts lors des journées d'ouverture de la Roshn League.

Malcom a réalisé cet exploit historique alors même que son nom est associé à un départ d'Al-Hilal lors de l'actuel mercato estival, en vue d'un transfert à Al-Diriyah, ou vers un club du Brésil, du Qatar ou des Émirats arabes unis.

Il convient de rappeler que Malcom a rejoint Al-Hilal à l'été 2023, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, qu'il a mené au sacre de 5 titres : la Saudi Pro League, deux Coupes du Roi et autant de Supercoupes saoudiennes.