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Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Avant même son arrivée : Al-Ittihad prépare Richard Ríos pour le clasico face à Al-Nassr

Mercato
R. Rios
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Colombie
Arabie saoudite

Va-t-il jouer ?

Le club d'Al-Ittihad a commencé à préparer son nouveau joueur colombien Richard Ríos en vue de sa participation au Clásico très attendu face au rival traditionnel Al-Nassr, avant même son arrivée en Arabie saoudite.

Al-Ittihad a annoncé, tôt ce jeudi matin, le recrutement de Richard Ríos, en provenance de Benfica sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, sans option d'achat, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué qu'Al-Ittihad travaillera à préparer Ríos pour prendre part au Clásico, malgré l'annonce de son recrutement à seulement 72 heures du match.

Al-Ittihad recevra son homologue Al-Nassr après-demain samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

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Le journal a précisé que le joueur de 26 ans arrivera à l'aéroport international du Roi Abdulaziz à Djeddah ce jeudi soir, en vue de rejoindre les entraînements de l'équipe.

Dès son arrivée, Ríos se rendra au siège d'Al-Ittihad afin de passer des tests sur le terrain, ce jeudi et demain vendredi, pour vérifier sa capacité à participer au match face à Al-Nassr.

Ríos est devenu le quatrième milieu de terrain recruté par « Al-Amid » lors de l'actuel mercato estival, après les Saoudiens Rakan Kaabi, en provenance d'Al-Fayha, et Mokhtar Ali, en provenance d'Al-Ettifaq, ainsi que le Sénégalais Dion Lopy, en provenance d'Almería en Espagne.

La star colombienne n'a disputé qu'une seule saison avec Benfica, qu'il avait rejoint en provenance de Palmeiras l'été dernier, disputant 51 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 8 buts et à délivrer 6 passes décisives.

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