Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Le match Nottingham Forest - Tottenham Hotspur débute le 5 septembre 2026 à 10h00 EST et 15h00 GMT.

De gros dépensiers, les Spurs doivent encore se lancer

Tottenham a évité de justesse la relégation la saison dernière, mais malgré des dépenses massives cet été, le club a commencé avec deux défaites en deux matches. Peut-il obtenir un résultat au City Ground contre Nottingham Forest ? Malgré une dépense de plus de 350 M, Tottenham a entamé la campagne par deux défaites contre Brentford et Newcastle, et n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

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Forest connaît encore des problèmes de rodage

Également sous la direction d'un nouveau coach, Forest continue de s'adapter au 3-4-2-1 d'Oliver Glasner. L'équipe a toutefois réussi à décrocher un nul 2-2 à Liverpool lors de sa dernière sortie après avoir mené à deux reprises. Glasner devra se pencher sur la forme de son équipe à domicile, sachant qu'elle a perdu ses deux matches cette saison au City Ground, tous deux face à Leeds United, une fois en championnat et l'autre en EFL Cup.

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Infos d'équipe et stats clés

Aucune des 10 dernières confrontations entre ces deux équipes ne s'est terminée par un nul.

Tottenham n'a pas encore marqué le moindre but en Premier League, son pire début de saison dans l'élite depuis 1974.

La nouvelle recrue de Forest, Daniel Munoz, a remporté plus de duels que n'importe quel autre défenseur de Premier League depuis février 2024.

Joueurs à suivre

Le talisman de Forest Morgan Gibbs-White compte 13 buts en EPL sur l'année civile, plus que tout autre joueur. Il a marqué contre Liverpool à Anfield. Le gros transfert Liam Delap espère connaître sa première titularisation avec Forest après son arrivée en provenance de Chelsea.

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Tottenham a recruté l'ailier controversé Mykhailo Mudryk en prêt depuis Chelsea. Reste à savoir si l'Ukrainien sera impliqué ici, mais les nouveaux milieux Sandro Tonali and Mateus Fernandes seront sûrement titulaires et tenteront de créer des automatismes après leurs transferts en provenance de Newcastle et West Ham respectivement.

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Compositions probables

Forest (3421) : Sels ; Cunha ; Milenkovic, Murillo ; Aina, Schlager, McAtee, Williams ; Gibbs-White, Ndoye ; Igor Jesus.

Spurs (4231) : Kinsky ; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson ; Bentancur, Tonali ; Porro, Fernandes, Tel ; Marmoush.

Infos d'équipe et effectifs

Oliver Glasner doit faire sans le défenseur Nicolo Savona et le milieu Ibrahim Sangare, blessés, avant cette rencontre. Aucune suspension n'est signalée chez les hôtes, et aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade. D'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Roberto De Zerbi fait face à une liste d'absents plus longue du côté de Tottenham. Wilson Odobert, Xavi Simons et Pape Matar Sarr sont tous forfaits sur blessure. Aucune suspension n'est recensée chez les visiteurs, et aucun XI probable n'a été publié. Des mises à jour seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Nottingham Forest a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, même si deux de ces résultats sont intervenus en matches amicaux de pré-saison. En compétition officielle, son résultat le plus récent est un nul 2-2 à Liverpool en Premier League, tandis que l'équipe a subi deux défaites de suite contre Leeds United, 1-0 en championnat et 2-0 en Carabao Cup. Forest a marqué quatre buts et en a encaissé cinq sur cette série de cinq matches.

Les cinq derniers matches de Tottenham racontent une histoire tout aussi contrastée. Sa rencontre la plus récente s'est soldée par une défaite 2-0 à domicile contre Newcastle United en Premier League, et l'équipe s'est aussi inclinée 3-0 à l'extérieur contre Brentford en championnat. Une victoire 5-1 contre Charlton Athletic en Carabao Cup a apporté un peu de soulagement, mais l'équipe de De Zerbi n'a inscrit que dix buts sur ces cinq matches tout en en encaissant huit, ses deux défaites en compétition officielle étant toutes deux intervenues avec plusieurs buts d'écart.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en mars 2026, lorsque Nottingham Forest s'est imposé 3-0 à l'extérieur contre Tottenham en Premier League. Ce résultat faisait suite à une victoire 3-0 de Forest à domicile contre Tottenham en décembre 2025, ce qui signifie que Forest a inscrit six buts sans réponse sur ces deux rencontres. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Forest en a remporté quatre et Tottenham une, l'unique victoire des visiteurs étant survenue en avril 2024 quand Tottenham s'est imposé 3-1 à domicile.

Classement

Au classement actuel de Premier League, Nottingham Forest occupe la 15e place tandis que Tottenham Hotspur pointe au 20e rang avant cette rencontre.