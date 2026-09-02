Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoTottenham
Regardez ici ! myCANAL

Avec le soutien de

Avant-match de Premier League : Nottingham Forest - Tottenham Hotspur

Premier League
Nottingham Forest
Tottenham
S. Tonali
M. Mudryk
M. Gibbs-White

Présentation complète du match Nottingham Forest - Tottenham en Premier League au City Ground. Tactique, actualité des équipes, transferts et plus encore.

crest
Premier League - Journée 3
City Ground, Nottingham

Le match Nottingham Forest - Tottenham Hotspur débute le 5 septembre 2026 à 10h00 EST et 15h00 GMT.

De gros dépensiers, les Spurs doivent encore se lancer

Tottenham a évité de justesse la relégation la saison dernière, mais malgré des dépenses massives cet été, le club a commencé avec deux défaites en deux matches. Peut-il obtenir un résultat au City Ground contre Nottingham Forest ? Malgré une dépense de plus de 350 M, Tottenham a entamé la campagne par deux défaites contre Brentford et Newcastle, et n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images

Forest connaît encore des problèmes de rodage

Également sous la direction d'un nouveau coach, Forest continue de s'adapter au 3-4-2-1 d'Oliver Glasner. L'équipe a toutefois réussi à décrocher un nul 2-2 à Liverpool lors de sa dernière sortie après avoir mené à deux reprises. Glasner devra se pencher sur la forme de son équipe à domicile, sachant qu'elle a perdu ses deux matches cette saison au City Ground, tous deux face à Leeds United, une fois en championnat et l'autre en EFL Cup.

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images

Infos d'équipe et stats clés

  • Aucune des 10 dernières confrontations entre ces deux équipes ne s'est terminée par un nul.
  • Tottenham n'a pas encore marqué le moindre but en Premier League, son pire début de saison dans l'élite depuis 1974.
  • La nouvelle recrue de Forest, Daniel Munoz, a remporté plus de duels que n'importe quel autre défenseur de Premier League depuis février 2024.

Joueurs à suivre

Le talisman de Forest Morgan Gibbs-White compte 13 buts en EPL sur l'année civile, plus que tout autre joueur. Il a marqué contre Liverpool à Anfield. Le gros transfert Liam Delap espère connaître sa première titularisation avec Forest après son arrivée en provenance de Chelsea.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Tottenham a recruté l'ailier controversé Mykhailo Mudryk en prêt depuis Chelsea. Reste à savoir si l'Ukrainien sera impliqué ici, mais les nouveaux milieux Sandro Tonali and Mateus Fernandes seront sûrement titulaires et tenteront de créer des automatismes après leurs transferts en provenance de Newcastle et West Ham respectivement.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Compositions probables

Forest (3421) : Sels ; Cunha ; Milenkovic, Murillo ; Aina, Schlager, McAtee, Williams ; Gibbs-White, Ndoye ; Igor Jesus.

Spurs (4231) : Kinsky ; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson ; Bentancur, Tonali ; Porro, Fernandes, Tel ; Marmoush.

Infos d'équipe et effectifs

Nottingham Forest vs Tottenham Équipes probables

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formation
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Tottenham crest
Tottenham
TOT

Entraineur

  • O. Glasner

Oliver Glasner doit faire sans le défenseur Nicolo Savona et le milieu Ibrahim Sangare, blessés, avant cette rencontre. Aucune suspension n'est signalée chez les hôtes, et aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade. D'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Roberto De Zerbi fait face à une liste d'absents plus longue du côté de Tottenham. Wilson Odobert, Xavi Simons et Pape Matar Sarr sont tous forfaits sur blessure. Aucune suspension n'est recensée chez les visiteurs, et aucun XI probable n'a été publié. Des mises à jour seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

NFO

NFO - Forme

B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
D0-1
LEE
D0-2
LIV
N2-2
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
TOT

TOT - Forme

TSG
V3-0
TSG
N2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
NEW
D0-2
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Nottingham Forest a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, même si deux de ces résultats sont intervenus en matches amicaux de pré-saison. En compétition officielle, son résultat le plus récent est un nul 2-2 à Liverpool en Premier League, tandis que l'équipe a subi deux défaites de suite contre Leeds United, 1-0 en championnat et 2-0 en Carabao Cup. Forest a marqué quatre buts et en a encaissé cinq sur cette série de cinq matches.

Les cinq derniers matches de Tottenham racontent une histoire tout aussi contrastée. Sa rencontre la plus récente s'est soldée par une défaite 2-0 à domicile contre Newcastle United en Premier League, et l'équipe s'est aussi inclinée 3-0 à l'extérieur contre Brentford en championnat. Une victoire 5-1 contre Charlton Athletic en Carabao Cup a apporté un peu de soulagement, mais l'équipe de De Zerbi n'a inscrit que dix buts sur ces cinq matches tout en en encaissant huit, ses deux défaites en compétition officielle étant toutes deux intervenues avec plusieurs buts d'écart.

Confrontations directes

Face à face

Nottingham ForestNulTottenham
4
0
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FDM
10Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en mars 2026, lorsque Nottingham Forest s'est imposé 3-0 à l'extérieur contre Tottenham en Premier League. Ce résultat faisait suite à une victoire 3-0 de Forest à domicile contre Tottenham en décembre 2025, ce qui signifie que Forest a inscrit six buts sans réponse sur ces deux rencontres. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Forest en a remporté quatre et Tottenham une, l'unique victoire des visiteurs étant survenue en avril 2024 quand Tottenham s'est imposé 3-1 à domicile.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
HullHullHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
N
V
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
N
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
N
V
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
N
V
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
N
N
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
N
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
N
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement actuel de Premier League, Nottingham Forest occupe la 15e place tandis que Tottenham Hotspur pointe au 20e rang avant cette rencontre.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google