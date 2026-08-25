Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Chelsea vs Brighton débute le 30 août 2026 à 09h00 EST et 14h00 GMT.

Chelsea vs Brighton : aperçu et contexte du match

Brighton a parfaitement lancé sa campagne en écrasant Aston Villa 4-0, avec tous les buts inscrits avant la 31e minute, dont un doublé éclair de Jack Hinshelwood. Brighton devrait aussi être bien reposé, après avoir déroulé durant toute la seconde période face aux 10 hommes de Villa. Chelsea a remporté un thriller à cinq buts dans un derby de l'ouest de Londres contre Fulham grâce à des réalisations de Joao Pedro, Morgan Rogers et Cole Palmer. Palmer a offert la passe décisive sur l'ouverture du score de Joao Pedro dès la première minute.

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Qui Chelsea et Brighton ont-ils recruté ?

Les étés de Chelsea ne sont jamais ennuyeux ces derniers temps. Xabi Alonso, ancien coéquipier d'Arbeloa, est le nouvel homme fort à Stamford Bridge, et il a dépensé sans compter, notamment avec un montant record britannique de 117 M£ pour Morgan Rogers en provenance d'Aston Villa. La nouvelle équipe de Chelsea version Alonso a déjà dépensé la somme stupéfiante de 333 millions de livres sterling en joueurs depuis le début du mercato. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda et Marco Palestra font partie de ces recrues flambant neuves et coûteuses. Les vétérans de Premier League Danny Welbeck et Jordan Henderson arrivent également pour apporter leur immense expérience.

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Brighton a dépensé beaucoup d'argent pour plusieurs nouveaux joueurs. Le club a recruté trois défenseurs centraux notables : Pascal Struijk en provenance de Leeds pour 20 M£, Luka Vuskovic en provenance de Tottenham pour 46 M£ et l'Autrichien Michael Svoboda en provenance de Venezia. Et, dans le plus pur style de Brighton, le club a aussi déniché quelques pépites plus confidentielles avec l'ailier nigérian de 19 ans Zadok Yohanna, arrivé de l'AIK pour 24 M£, l'ailier portugais Rodrigo Rego en provenance de Benfica et son compatriote latéral droit Costinha, arrivé de l'Olympiacos. Le chouchou des supporters Pascal Gross fait également son retour au club après deux années au Borussia Dortmund. L'attaquant canadien Promise David arrive lui aussi en prêt.

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Stats clés et nouvelles des blessés

Brighton a remporté les quatre dernières confrontations entre les deux équipes et a marqué exactement trois fois lors de chacun des trois derniers face-à-face.

Jordan Henderson est absent côté Chelsea, tandis que Brighton doit faire sans Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh et Evan Ferguson. Carlos Baleba est tout proche de boucler un transfert à Manchester United.

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Compositions probables

Chelsea (3421) : Sanchez ; Acheampong, Lacroix, Colwill ; Gusto, James, Lavia, Hato ; Rogers, Palmer ; Joao Pedro.

Brighton (4231) : Verbruggen ; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli ; Gross, Ayari ; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper ; Rutter.

Infos d'équipe et effectifs

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, est privé d'Emanuel Emegha et de Jordan Henderson sur blessure avant cette rencontre. Aucune suspension n'est signalée pour l'équipe à domicile. Un onze projeté confirmé n'a pas encore été fourni, et d'autres mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, doit composer avec une liste d'absents plus longue, Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba et Evan Ferguson étant tous forfaits sur blessure. L'absence de Baleba est habituelle après son transfert estival à Manchester United. Aucune suspension n'est actuellement recensée pour l'équipe en déplacement, et une composition probable sera confirmée plus près du match.

Forme

Les cinq derniers matches de Chelsea étaient tous des amicaux de pré-saison, pour un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-1 contre la Real Sociedad le 15 août, après un succès 3-0 contre l'AC Milan quatre jours plus tôt. Chelsea a également fait match nul 3-3 avec Johor Darul Ta'zim et a subi des défaites contre la Juventus (0-1) et Tottenham Hotspur (1-2). Chelsea a marqué dix buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Brighton arrive dans une forme nettement meilleure. L'équipe de Hurzeler a remporté quatre de ses cinq derniers matches, ses seuls points perdus étant venus d'un nul 0-0 contre Tromso en Ligue Europa Conférence le 20 août. Son résultat le plus récent avant cela était la démonstration 4-0 contre Aston Villa lors du week-end d'ouverture de la Premier League. Plus tôt en pré-saison, Brighton a battu Bologne 1-0 et la Roma 3-0, et s'est imposé 4-3 contre Strasbourg. Brighton a marqué neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé trois.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 21 avril 2026, quand Brighton a battu Chelsea 3-0 à l'Amex Stadium en Premier League. La dernière victoire de Chelsea dans cette affiche remonte à septembre 2024, avec un succès 4-2 à domicile à Stamford Bridge. Sur les cinq dernières confrontations, Brighton a l'avantage avec trois victoires contre une pour Chelsea, plus une victoire de Chelsea, tandis que le match de septembre 2025 s'était terminé sur un succès 3-1 de Brighton à Stamford Bridge.

Classement

Au classement de Premier League, Brighton occupe la première place après le week-end d'ouverture, tandis que Chelsea est 11e avant cette rencontre.